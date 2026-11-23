Một triết gia ẩn danh phương Tây đã viết: “Người biết tự trọng sẽ không bao giờ dám làm chuyện tội lỗi”. Xin cám ơn ông triết gia này đã cụ thể hóa “Nếp nhà” chính là lòng tự trọng, tự hào về gia thế, dòng họ và gia đình mình. Thực tế trong xã hội Việt Nam đã có những dòng họ cả ba đời: ông, bà, cha, mẹ, con, cháu đều có tới 7, 8 người là giáo sư, tiến sĩ trong nhiều ngành khoa học khác nhau, thật đáng nêu gương cho mọi thế hệ noi theo về xây dựng “Nếp nhà”.

Đầu thế kỷ XX, nhà Cách mạng Phan Chu Trinh (1872 – 1926) đã viết: “Đối với Pháp luật thì mọi người đều bình đẳng, không phân biệt ai làm quan, ai làm dân cả”. Đó là một quy luật thi hành Pháp luật nghiêm khắc và sáng suốt ở tất cả các nước trong thời đại văn minh của nhân loại.

Đến đây cần tập trung vào hai việc lớn nhất trong đời, đó là: “Nếp nhà” và “Cuộc đời dạy bảo”.

Nói về “Nếp nhà” là nói đến gia đình lớn, tức là họ hàng, nội tộc, ngoại tộc (bao gồm ông, bà, cô, dì, chú, bác) và gia đình nhỏ (gồm cha, mẹ, con, cháu). Người trên phải gương mẫu, tận tụy hy sinh vun đắp cho con cháu. Người dưới phải lễ phép, vâng lời, biết ơn các đấng sinh thành mà chăm chỉ, rèn luyện. Hình ảnh chung phải là “Trên kính, dưới nhường, trong ấm, ngoài êm”.

Ca dao, tục ngữ Việt Nam đã từng nêu: “Dạy con từ thủa còn thơ”. “Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. “Người trên ở chẳng chính ngôi/ Làm cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào” ... đã phản ảnh phần nào cái lợi hại của Nếp nhà.

Đại văn hào Lamennais (1782 – 1854) đã chỉ rõ: “Nếu ở trên đời này có những cái vui chân chính, có cái hạnh phúc thật sự thì những cái vui ấy, cái hạnh phúc ấy nằm ngay trong lòng một gia đình có trật tự mà trách nhiệm của từng người được phối hợp chặt chẽ”. Mãi mãi biết ơn lời dạy bảo của Lamennais, vì gia đình chỉ có giá trị phát triển và trường tồn khi cha ra cha, con ra con, có trật tự, có nề nếp. Thí dụ: cha mẹ không được ăn nói thô bạo, cãi nhau, đánh nhau trước mặt con cái. Những cặp vợ chồng ly thân, ly dị sẽ để lại một vết sẹo hằn mãi vào tâm hồn của con, của cháu không sao có thể xóa được.

Triết gia cổ đại Euripides (khoảng 480 – 406 trước Công nguyên) đã khẳng định: “Duy chỉ ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của cuộc sống”. Như thế, gia đình là lô cốt, là chỗ dựa, là pháo đài cho những con người khôn ngoan, trưởng thành để chống lại sự nhọc nhằn của cơm, áo, gạo, tiền đè nặng hàng ngày.

Tiếp theo, xin nói về “Cuộc đời dạy bảo”, tức là Luật pháp. Triết gia Lacordaire (1802 – 1861) đã viết: “Làm ra Luật pháp và sẵn sàng tuân theo nó là cách biểu lộ cái cao thượng của con người”. Lacordaire thật đáng kính trọng biết bao khi ông đã xác định: Tuân theo Luật pháp là cách biểu lộ sự cao thượng của con người.

Triết gia Gustave Le Bon (1841- 1931) lại bổ sung thêm bằng một tư duy logic cao thượng khi ông đề cao Luật pháp: “Con người sống trong xã hội không thể không có sự bắt buộc. Sự bắt buộc mà ai cũng phải chấp nhận, đó là sự bắt buộc của Luật pháp”. Lẽ dĩ nhiên, con người lương thiện, trưởng thành phải tuân theo Luật pháp một cách tự nguyện thì sẽ tránh được hậu quả to lớn là “cuộc đời dạy bảo”. Những ai cậy có chức có quyền để tham ô, tham nhũng chính là những người ngu dốt về Pháp luật, là những tội nhân đáng bị trừng trị. Vì sao? Trong Đông phương cổ học tinh hoa đã dạy: “Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt” đã chỉ rõ: Cái lưới của Luật pháp rất to, rất rộng sẽ không để lọt kẻ phạm tội nào, như thế khôn ngoan hơn là đừng mắc tội, đừng tham lam, đừng sa ngã sẽ chẳng bao giờ vướng vào lao lý.

Nhà triết học lừng danh Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) đã khẳng định rất đanh thép và chi tiết: “Chính nhờ có Pháp luật mà mọi người thụ hưởng được công lý và tự do. Chính tiếng nói thần thánh ấy nhắc nhở cho mỗi người dân những quy tắc đạo lý công cộng vậy”. Hoan hô J.J.Rousseau đã gọi Pháp luật là tiếng nói thần thánh. Vì sao? Vì toàn dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội đặt ra Hiến pháp, Luật pháp, Tư pháp ... chính là những tiếng nói thần thánh để bảo vệ toàn dân và để trừng trị bọn tham ô, tham nhũng, lãng phí ... bất kể chúng là ai. Việc làm cao cả ấy chẳng phải là sức mạnh của thần thánh là gì?

Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Nước chúng tôi không có thánh, có thần/ Chỉ có nhân dân thần thánh”. Mãi biết ơn Chế Lan Viên đã ca ngợi nhân dân, Quốc hội của nhân dân, Pháp luật của nhân dân là thần, là thánh, vì nó hợp lòng người, vì nó bảo vệ lợi ích của người dân sống lương thiện và công bằng. Pháp luật thần thánh ấy mãi trường tồn cùng non sông, đất nước, văn minh, tiến bộ. Đất nước ấy đang tiến bộ từng ngày, sánh vai với các cường quốc trong khu vực và trên thế giới.

Triết gia Jefferson (1743 – 1826) đã khẳng định tầm quan trọng của việc thi hành Luật pháp, áp dụng Luật pháp trong đời sống hàng ngày khi ông viết: “Sự thi hành Luật pháp còn quan trọng hơn việc ban hành, tạo ra Luật pháp”. Đúng như vậy, Với Luật pháp không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ai được miễn trừ thì mới có kết quả tốt đẹp tới cuộc sống của toàn dân. Những người được giao trọng trách, có chức có quyền nên thận trọng giữ mình trong sạch, thanh liêm thì mới tránh được “Cuộc đời dạy bảo”.

Khép lại bài viết về “Nếp nhà” và “Luật pháp” nên nhớ đến lời dạy của triết gia Le Bon: “Người ta sống trong xã hội không thể không có những hạn chế, những chuyên chế. Đó là những hạn chế, chuyên chế của Luật pháp mà mọi người bắt buộc phải tuân theo”.