[Video] Ghép thận lần thứ 3 cho bệnh nhân 75 tuổi
Ngày 22/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca ghép thận lần thứ ba thành công cho một bệnh nhân nữ 75 tuổi, sau 26 năm mắc bệnh thận mạn. Đây là trường hợp rất hiếm gặp tại Việt Nam, đến nay mới ghi nhận 3 bệnh nhân được ghép thận lần thứ ba, trong đó bệnh nhân là cao tuổi nhất.
Bệnh nhân phát hiện suy thận giai đoạn cuối từ năm 2000, từng ghép thận tại Trung Quốc cùng năm và tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2005. Đầu năm 2026, thận ghép lần hai suy giảm chức năng, sức khỏe bệnh nhân ngày càng suy yếu. Ca phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức do bệnh nhân tuổi cao, đã trải qua hai lần ghép thận, trong khi cả hai hố chậu đều từng được sử dụng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ghep-than-lan-thu-3-cho-benh-nhan-75-tuoi-post1004698.html