Bệnh nhân phát hiện suy thận giai đoạn cuối từ năm 2000, từng ghép thận tại Trung Quốc cùng năm và tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2005. Đầu năm 2026, thận ghép lần hai suy giảm chức năng, sức khỏe bệnh nhân ngày càng suy yếu. Ca phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức do bệnh nhân tuổi cao, đã trải qua hai lần ghép thận, trong khi cả hai hố chậu đều từng được sử dụng.

LÊ CHÍ