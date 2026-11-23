Từ Nam ra Bắc tìm thuốc PET/CT, bệnh nhân ung thư thấy hy vọng
Ngồi chờ chụp PET/CT tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thúy, quê Đà Lạt, không giấu được nỗi lo ung thư vú di căn phổi. Tuy nhiên, việc nhanh chóng được sắp xếp lịch chụp giúp chị vơi phần nào thấp thỏm, sớm có kết quả xác định tình trạng bệnh để tiếp tục điều trị.
Vượt nghìn cây số tìm nơi chụp PET/CT
Hai năm trước, chị Thúy phát hiện ung thư vú giai đoạn 2A trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Tâm Anh. Từ đó, chị trải qua 8 mũi hóa trị, phẫu thuật cắt khối u, 29 tia xạ trị và thêm 8 mũi hóa trị duy trì.
Gần đây, khi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), chị được phát hiện tổn thương nghi ngờ ở phổi. Kết quả sinh thiết xác định có khối u phổi. Để đánh giá phạm vi tổn thương, khả năng di căn đến vùng xương đòn và các cơ quan khác, bác sĩ chỉ định chụp PET/CT.
Chị Thúy lần lượt liên hệ nhiều bệnh viện ở cả hai miền nhưng đều nhận được câu trả lời chưa có thuốc phóng xạ để chụp PET/CT. Ngay cả bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 cũng tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có phương án. Cuối cùng, chị được giới thiệu ra Bệnh viện Đại học Phenikaa (Hà Nội) để thực hiện kỹ thuật này.
Cũng mang nỗi thấp thỏm về tình trạng bệnh, bà Bùi Thị Thu Hà (58 tuổi, TP Huế) quyết định bay ra Hà Nội chụp PET/CT sau khi không thể thực hiện kỹ thuật này tại địa phương và Đà Nẵng.
Khoảng 7 năm trước, bà phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và phần phụ do khối u nang buồng trứng trái lớn, dính nhiều, liên quan đến lạc nội mạc tử cung. 5 năm sau, bà phát hiện khối u chèn ép niệu quản, được chẩn đoán carcinoma. Gần đây, vùng mỏm cắt xuất hiện tổn thương mới, kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận dấu hiệu ung thư cổ tử cung xâm nhập.
Do kết quả MRI và CT chưa đủ rõ để đánh giá phạm vi tổn thương, bác sĩ chỉ định PET/CT nhằm xác định chính xác tình trạng bệnh, làm căn cứ lựa chọn phương án điều trị.
“Tôi cần chụp PET/CT để hình ảnh rõ ràng hơn, nếu có bệnh thì còn biết đường điều trị”, bà nói.
Tuy nhiên, TP Huế chưa có máy PET/CT. Bà được Bệnh viện Trung ương Huế hướng dẫn đến Đà Nẵng nhưng cơ sở này lại chưa có thuốc phóng xạ. Sau khi tìm hiểu, bà liên hệ Bệnh viện Đại học Phenikaa (Hà Nội), thu xếp xuất viện, bay ra ngay khi có lịch hẹn. Sáng hôm sau, bà được thực hiện chụp.
“Tôi cũng lo lắng lắm, nhưng cần chụp để biết rõ tình trạng bệnh mà điều trị. Có lịch rồi thì tôi bay ra ngay, mang theo hồ sơ bệnh án và sáng hôm sau chụp luôn”, bà kể.
Bà Hà cho biết chi phí chụp tại đây cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với mức dự kiến 5 triệu đồng ở Đà Nẵng. Bà được bảo hiểm y tế chi trả 80%, phần tự thanh toán khoảng 7,5 triệu đồng. Chưa kể vé máy bay và lưu trú, bà chấp nhận khoản phát sinh để không phải chờ đợi chưa biết đến khi nào.
“Ở Huế chưa có máy PET/CT, ai cần chụp thì phải vào Đà Nẵng, nhưng Đà Nẵng lại không có thuốc. Chờ lâu cũng lo, vì mình cần kết quả để biết tình trạng bệnh”, bà chia sẻ.
Bác sĩ lý giải vì sao không phải bệnh nhân ung thư nào cũng cần thuốc đắt tiền
PET/CT có thể làm thay đổi phác đồ điều trị ung thư
Không chỉ hai trường hợp trên, ThS.BS Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiêm Trưởng Đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, thời gian gần đây, cơ sở tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ các địa phương, trong đó có người bệnh ở miền Trung và miền Nam ra Hà Nội để thực hiện PET/CT.
PET/CT là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh kết hợp thông tin về chuyển hóa của tế bào và cấu trúc giải phẫu. Phương pháp này giúp phát hiện, đánh giá các tổn thương nghi ngờ ung thư, đặc biệt là những vị trí di căn mà một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thông thường có thể chưa phát hiện rõ.
Điểm quan trọng của kỹ thuật này là kết quả không chỉ giúp bác sĩ nhìn rõ hơn tình trạng bệnh mà còn có thể làm thay đổi toàn bộ chiến lược điều trị.
Chẳng hạn, một bệnh nhân ban đầu được dự kiến phẫu thuật, nhưng kết quả PET/CT phát hiện di căn xa thì có thể không còn phù hợp với phương án can thiệp ngoại khoa. Khi đó, bác sĩ phải cân nhắc chuyển sang điều trị toàn thân bằng hóa chất, thuốc điều trị đích hoặc liệu pháp miễn dịch, tùy đặc điểm bệnh và tình trạng cụ thể.
“Một số nghiên cứu ghi nhận khoảng 30-50%, thậm chí có nghiên cứu lên tới 60% bệnh nhân thay đổi kế hoạch điều trị sau khi chụp PET/CT”, bác sĩ Thanh thông tin.
Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh PET/CT không phải kỹ thuật bắt buộc đối với mọi bệnh nhân ung thư. Việc chỉ định cần căn cứ vào loại ung thư, giai đoạn bệnh, mục tiêu chẩn đoán và khả năng đáp ứng điều trị. Trong một số trường hợp, các phương pháp như siêu âm, CT, MRI, nội soi và xét nghiệm mô bệnh học vẫn có giá trị quan trọng, đủ cơ sở để bác sĩ đưa ra quyết định.
“Nếu chỉ vì chờ PET/CT mà bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm thì không có lợi cho người bệnh. PET/CT là phương pháp chẩn đoán bổ trợ cho các kỹ thuật như siêu âm, CT, nội soi. Những phương pháp này vẫn có giá trị trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Bác sĩ cần cân nhắc từng trường hợp cụ thể để lựa chọn phương án phù hợp”, bác sĩ Thanh khuyến cáo.
Một trong những thách thức lớn trong triển khai PET/CT hiện nay là sự phụ thuộc vào nguồn cung dược chất phóng xạ. Kỹ thuật này không chỉ yêu cầu hệ thống máy móc chuyên dụng mà còn cần nguồn thuốc phóng xạ phù hợp. Vì vậy, việc một cơ sở y tế có máy móc không đồng nghĩa có thể duy trì hoạt động chụp liên tục nếu nguồn dược chất không bảo đảm.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tu-nam-ra-bac-tim-thuoc-petct-benh-nhan-ung-thu-thay-hy-vong-post368490.html