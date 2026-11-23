Vượt nghìn cây số tìm nơi chụp PET/CT

Hai năm trước, chị Thúy phát hiện ung thư vú giai đoạn 2A trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Tâm Anh. Từ đó, chị trải qua 8 mũi hóa trị, phẫu thuật cắt khối u, 29 tia xạ trị và thêm 8 mũi hóa trị duy trì.

Gần đây, khi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), chị được phát hiện tổn thương nghi ngờ ở phổi. Kết quả sinh thiết xác định có khối u phổi. Để đánh giá phạm vi tổn thương, khả năng di căn đến vùng xương đòn và các cơ quan khác, bác sĩ chỉ định chụp PET/CT.

Chị Thúy lần lượt liên hệ nhiều bệnh viện ở cả hai miền nhưng đều nhận được câu trả lời chưa có thuốc phóng xạ để chụp PET/CT. Ngay cả bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 cũng tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có phương án. Cuối cùng, chị được giới thiệu ra Bệnh viện Đại học Phenikaa (Hà Nội) để thực hiện kỹ thuật này.

“Tôi rất lo lắng vì nếu bệnh đã lan sang phổi thì cần kiểm tra nhanh. Ra đây, mọi việc được giải quyết khá nhanh, trong một ngày hoàn tất thủ tục, hôm sau đã có lịch chụp PET/CT. Bác sĩ nói càng sớm càng tốt. Nếu có di căn thì bệnh sẽ tiến triển theo từng giai đoạn, nên khoảng thời gian này rất quan trọng”, chị Thuý chia sẻ.

Cũng mang nỗi thấp thỏm về tình trạng bệnh, bà Bùi Thị Thu Hà (58 tuổi, TP Huế) quyết định bay ra Hà Nội chụp PET/CT sau khi không thể thực hiện kỹ thuật này tại địa phương và Đà Nẵng.

Khoảng 7 năm trước, bà phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và phần phụ do khối u nang buồng trứng trái lớn, dính nhiều, liên quan đến lạc nội mạc tử cung. 5 năm sau, bà phát hiện khối u chèn ép niệu quản, được chẩn đoán carcinoma. Gần đây, vùng mỏm cắt xuất hiện tổn thương mới, kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận dấu hiệu ung thư cổ tử cung xâm nhập.

Do kết quả MRI và CT chưa đủ rõ để đánh giá phạm vi tổn thương, bác sĩ chỉ định PET/CT nhằm xác định chính xác tình trạng bệnh, làm căn cứ lựa chọn phương án điều trị.

“Tôi cần chụp PET/CT để hình ảnh rõ ràng hơn, nếu có bệnh thì còn biết đường điều trị”, bà nói.

Tuy nhiên, TP Huế chưa có máy PET/CT. Bà được Bệnh viện Trung ương Huế hướng dẫn đến Đà Nẵng nhưng cơ sở này lại chưa có thuốc phóng xạ. Sau khi tìm hiểu, bà liên hệ Bệnh viện Đại học Phenikaa (Hà Nội), thu xếp xuất viện, bay ra ngay khi có lịch hẹn. Sáng hôm sau, bà được thực hiện chụp.

“Tôi cũng lo lắng lắm, nhưng cần chụp để biết rõ tình trạng bệnh mà điều trị. Có lịch rồi thì tôi bay ra ngay, mang theo hồ sơ bệnh án và sáng hôm sau chụp luôn”, bà kể.

Bà Hà cho biết chi phí chụp tại đây cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với mức dự kiến 5 triệu đồng ở Đà Nẵng. Bà được bảo hiểm y tế chi trả 80%, phần tự thanh toán khoảng 7,5 triệu đồng. Chưa kể vé máy bay và lưu trú, bà chấp nhận khoản phát sinh để không phải chờ đợi chưa biết đến khi nào.

“Ở Huế chưa có máy PET/CT, ai cần chụp thì phải vào Đà Nẵng, nhưng Đà Nẵng lại không có thuốc. Chờ lâu cũng lo, vì mình cần kết quả để biết tình trạng bệnh”, bà chia sẻ.

Về trải nghiệm, bà Hà nhận xét quy trình thực hiện nhẹ nhàng, nhân viên y tế nhiệt tình. Khác với lần chụp CT có tiêm thuốc cản quang trước đây khiến bà choáng, mệt, lần này bà vẫn tỉnh táo, ăn uống bình thường sau khi chụp.

Bác sĩ lý giải vì sao không phải bệnh nhân ung thư nào cũng cần thuốc đắt tiền

PET/CT có thể làm thay đổi phác đồ điều trị ung thư

Không chỉ hai trường hợp trên, ThS.BS Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiêm Trưởng Đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, thời gian gần đây, cơ sở tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ các địa phương, trong đó có người bệnh ở miền Trung và miền Nam ra Hà Nội để thực hiện PET/CT.

PET/CT là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh kết hợp thông tin về chuyển hóa của tế bào và cấu trúc giải phẫu. Phương pháp này giúp phát hiện, đánh giá các tổn thương nghi ngờ ung thư, đặc biệt là những vị trí di căn mà một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thông thường có thể chưa phát hiện rõ.

Theo bác sĩ Thanh, PET/CT thường được chỉ định đối với bệnh nhân đã có kết quả sinh thiết xác định ung thư nhằm đánh giá giai đoạn, tìm kiếm tổn thương di căn tại hạch, phổi, xương hoặc những cơ quan khác.

Điểm quan trọng của kỹ thuật này là kết quả không chỉ giúp bác sĩ nhìn rõ hơn tình trạng bệnh mà còn có thể làm thay đổi toàn bộ chiến lược điều trị.

Chẳng hạn, một bệnh nhân ban đầu được dự kiến phẫu thuật, nhưng kết quả PET/CT phát hiện di căn xa thì có thể không còn phù hợp với phương án can thiệp ngoại khoa. Khi đó, bác sĩ phải cân nhắc chuyển sang điều trị toàn thân bằng hóa chất, thuốc điều trị đích hoặc liệu pháp miễn dịch, tùy đặc điểm bệnh và tình trạng cụ thể.

“Một số nghiên cứu ghi nhận khoảng 30-50%, thậm chí có nghiên cứu lên tới 60% bệnh nhân thay đổi kế hoạch điều trị sau khi chụp PET/CT”, bác sĩ Thanh thông tin.

Với công suất của một hệ thống máy, nếu vận hành tối đa, Ung bướu kiêm Trưởng Đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân có thể thực hiện khoảng 20 ca PET/CT mỗi ngày. Một số bệnh nhân từ xa sau khi thực hiện đã phản hồi tích cực về cơ sở vật chất, chất lượng hình ảnh và kết quả đọc phim. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh PET/CT không phải kỹ thuật bắt buộc đối với mọi bệnh nhân ung thư. Việc chỉ định cần căn cứ vào loại ung thư, giai đoạn bệnh, mục tiêu chẩn đoán và khả năng đáp ứng điều trị. Trong một số trường hợp, các phương pháp như siêu âm, CT, MRI, nội soi và xét nghiệm mô bệnh học vẫn có giá trị quan trọng, đủ cơ sở để bác sĩ đưa ra quyết định.

Đặc biệt, người bệnh không nên vì chờ PET/CT mà trì hoãn những phương án điều trị cần thiết. Ảnh: BVCC

“Nếu chỉ vì chờ PET/CT mà bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm thì không có lợi cho người bệnh. PET/CT là phương pháp chẩn đoán bổ trợ cho các kỹ thuật như siêu âm, CT, nội soi. Những phương pháp này vẫn có giá trị trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Bác sĩ cần cân nhắc từng trường hợp cụ thể để lựa chọn phương án phù hợp”, bác sĩ Thanh khuyến cáo.

Một trong những thách thức lớn trong triển khai PET/CT hiện nay là sự phụ thuộc vào nguồn cung dược chất phóng xạ. Kỹ thuật này không chỉ yêu cầu hệ thống máy móc chuyên dụng mà còn cần nguồn thuốc phóng xạ phù hợp. Vì vậy, việc một cơ sở y tế có máy móc không đồng nghĩa có thể duy trì hoạt động chụp liên tục nếu nguồn dược chất không bảo đảm.