Bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, hiện mùa kiến ba khoang đang đến. Đừng chỉ cảnh giác với những tổn thương ngoài da, bởi độc tố của loài côn trùng này còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt nếu vô tình tiếp xúc trực tiếp.

Theo đó, kiến ba khoang chứa độc tố Pederin. Khi bị chà xát hoặc nghiền nát, độc tố có thể tiếp xúc với da và niêm mạc, gây viêm da kích ứng. Đặc biệt, nếu độc tố dính vào mắt, người bệnh có thể gặp tình trạng viêm da mi, viêm kết mạc và tổn thương giác mạc.

Tùy vị trí và mức độ tiếp xúc với độc tố, người bệnh có thể xuất hiện một hoặc nhiều biểu hiện bao gồm: Viêm da mi, mi mắt đỏ, nóng rát, ngứa hoặc đau; Mi mắt sưng nề, phù nhiều, đôi khi khó mở mắt; da mi xuất hiện dát đỏ, mụn nước, mụn mủ nhỏ, vùng trợt da hoặc đóng vảy. Tổn thương có thể lan rộng ra vùng da quanh mắt, trán và má.

Viêm kết mạc, mắt đỏ, cộm xốn, nóng rát; chảy nước mắt nhiều, có thể kèm tiết dịch; kết mạc phù nề, mi mắt sưng. Cảm giác khó chịu, sợ ánh sáng.

Tổn thương giác mạc với biến chứng cần đặc biệt lưu ý như: Đau nhức mắt, cảm giác có dị vật trong mắt; chảy nước mắt nhiều, co quắp mi, sợ ánh sáng; nhìn mờ, giảm thị lực. Có thể xuất hiện trợt biểu mô hoặc loét giác mạc.

Kiến ba khoang không chỉ gây tổn thương ngoài da. Độc tố của chúng khi tiếp xúc với mắt có thể gây ảnh hưởng đến thị lực nếu không được xử trí kịp thời. Ảnh minh họa

Bác sĩ khuyến cáo, khi kiến ba khoang bay vào mắt, cần làm ngay những việc như sau để hạn chế tổn thương:

Rửa mắt ngay lập tức: Dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lý 0,9% rửa mắt nhẹ nhàng, liên tục khoảng 15–20 phút. Nếu đang đeo kính áp tròng, tháo kính khi có thể thực hiện dễ dàng.

Tuyệt đối không dụi mắt: Tránh chà xát khiến độc tố lan rộng và làm tổn thương thêm bề mặt nhãn cầu.

Không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt: Không tự ý dùng thuốc chứa corticoid, kháng sinh hoặc các dung dịch sát khuẩn, thuốc dân gian để nhỏ mắt.

Đến khám chuyên khoa Mắt: Khi nghi ngờ độc tố tiếp xúc trực tiếp với mắt, cần được thăm khám sớm, kể cả khi triệu chứng chưa rõ rệt. Đặc biệt không trì hoãn nếu mắt đỏ, đau, sợ ánh sáng hoặc nhìn mờ.

Đồng thời, người dân cần chủ động phòng tránh kiến ba khoang bằng cách lắp lưới chống côn trùng tại cửa sổ, cửa ra vào. Đóng cửa, kéo rèm vào buổi tối, hạn chế ánh sáng thu hút côn trùng.

Kiểm tra quần áo, khăn mặt, chăn màn trước khi sử dụng; không dùng tay đập, nghiền nát hoặc chà xát kiến ba khoang trên da. Nếu phát hiện kiến trên người, nhẹ nhàng thổi hoặc dùng giấy, vật dụng phù hợp để đưa kiến ra ngoài.

Trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với độc tố, cần rửa sạch vùng da bằng xà phòng và nước sạch, tránh đưa tay lên mắt. Lưu ý, khi xuất hiện đau mắt, sợ ánh sáng hoặc nhìn mờ sau khi tiếp xúc với kiến ba khoang, cần khám chuyên khoa Mắt ngay.