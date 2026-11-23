Tôi 50 tuổi và bị tăng huyết áp nhiều năm đang uống thuốc điều trị hằng ngày. Tôi muốn đi tập luyện nhưng sợ bài tập có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, nguy hiểm cho tim mạch. Bác sĩ tư vấn nên tránh những bài tập nào, có được tập gym, nâng tạ không? (Tiến Bình - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa I Đặng Liệu - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) tư vấn:

Người bị tăng huyết áp cần duy trì vận động để kiểm soát bệnh, nhưng không phải bài tập nào cũng phù hợp. Những hoạt động đòi hỏi gắng sức quá mức, tăng áp lực đột ngột hoặc có tính đối kháng cao có thể khiến huyết áp biến động mạnh, làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

1. Cử tạ nặng, nâng và đẩy tạ khối lượng lớn

Các bài tập nâng tạ nặng, đặc biệt khi người tập phải gắng sức và nín thở, có thể khiến huyết áp tăng đột ngột. Việc nín thở khi nâng tạ tạo ra nghiệm pháp Valsalva, làm thay đổi áp lực trong lồng ngực và gây biến động huyết áp.

Người tăng huyết áp nên tránh nâng tạ quá sức, thay vào đó lựa chọn mức tạ nhẹ, số lần lặp phù hợp và luôn duy trì nhịp thở đều. Nếu muốn tập sức mạnh, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn cường độ an toàn.

2. Các môn thể thao đối kháng, thi đấu cường độ cao

Những hoạt động như bóng đá có tranh chấp quyết liệt, quần vợt thi đấu, chạy nước rút hết tốc lực có thể khiến nhịp tim và huyết áp tăng nhanh. Căng thẳng tâm lý trong quá trình thi đấu cũng góp phần làm huyết áp biến động.

Người tăng huyết áp cần thận trọng với những môn tập kháng lực. Ảnh: Freepik.

Người bệnh nên ưu tiên các hình thức vận động có cường độ vừa phải, dễ kiểm soát nhịp tim và có thể chủ động nghỉ khi cần.

3. Thể thao mạo hiểm, đòi hỏi gắng sức lớn

Quyền Anh đối kháng, leo núi ở địa hình dốc cao, hiểm trở hoặc các hoạt động thể thao mạo hiểm có thể gây áp lực lớn lên hệ tim mạch. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở người tăng huyết áp chưa được kiểm soát tốt hoặc có bệnh tim mạch đi kèm.

Người bệnh cần được bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi tham gia các hoạt động này, thay vì tự đánh giá khả năng chịu đựng của cơ thể.

4 lưu ý quan trọng khi tập luyện

- Kiểm tra huyết áp trước khi tập: Nếu huyết áp lúc nghỉ từ 180/110 mmHg trở lên, bạn không nên bắt đầu buổi tập và cần liên hệ bác sĩ để được tư vấn. Nếu huyết áp ở mức 160-179/100-109 mmHg, người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ về mức vận động phù hợp, không tự ý tập gắng sức.

- Duy trì nhịp thở: Hít vào và thở ra đều đặn, không nín thở khi nâng tạ hoặc thực hiện động tác khó. Nín thở khi gắng sức có thể khiến huyết áp tăng mạnh.

- Nhận biết dấu hiệu bất thường: Xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, hồi hộp, tim đập không đều, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn hoặc cảm giác sắp ngất. Nếu đau ngực, khó thở dữ dội hoặc có dấu hiệu nghiêm trọng, bệnh nhân cần gọi cấp cứu.

- Chú ý thời tiết và nước uống: Tránh tập luyện khi trời quá lạnh, nắng nóng gay gắt hoặc độ ẩm cao; uống nước phù hợp trước, trong và sau khi tập.