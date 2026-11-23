Hạn chế làm đẹp cầu kỳ, cắt giảm những khoản chi tưởng nhỏ

Một trong những cách tiết kiệm được nhiều người quan tâm là hạn chế chi tiền cho các dịch vụ làm đẹp không thực sự cần thiết. Một bà mẹ chia sẻ rằng chị gần như không làm móng, không nhuộm hay uốn tóc mà ưu tiên giữ vẻ ngoài tự nhiên. Quần áo cũng được lựa chọn theo hướng đơn giản, dễ phối và có thể sử dụng lâu dài.

Thoạt nghe, đây có vẻ chỉ là những thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, nếu duy trì trong thời gian dài, số tiền tiết kiệm được có thể đáng kể.

Chẳng hạn, một lần làm nail có thể tiêu tốn 100.000-200.000 đồng hoặc hơn tùy dịch vụ. Nếu thực hiện 1-2 lần mỗi tháng, khoản chi này có thể lên tới vài triệu đồng mỗi năm. Tương tự, việc thường xuyên uốn, nhuộm, ép tóc cũng kéo theo chi phí làm lại và chăm sóc.

Hạn chế làm đẹp và chăm sóc bản thân tại nhà là cách nhiều phụ nữ lựa chọn để giảm bớt chi phí không cần thiết.

Thay vì chạy theo xu hướng làm đẹp liên tục, người phụ nữ này chọn chăm sóc tóc tại nhà, giữ màu tóc tự nhiên và chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết.

Gia đình chị còn chú ý điều chỉnh thói quen sử dụng điện. Chẳng hạn, thay vì bật điều hòa suốt đêm, họ chỉ sử dụng trong vài giờ đầu buổi tối rồi chuyển sang dùng quạt khi thời tiết cho phép.

Những thay đổi này cho thấy tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng quyết định lớn. Đôi khi, việc rà soát những khoản chi lặp lại hàng tháng đã giúp gia đình giữ lại một khoản tiền đáng kể.

8 tháng ăn ngoài không quá 50.000 đồng/ngày, tích lũy 300 triệu đồng

Một câu chuyện khác cũng thu hút sự chú ý là hành trình tiết kiệm trong 8 tháng của một người phụ nữ.

Theo chia sẻ, trong khoảng thời gian này, chị gần như không mua quần áo mới, đồng thời giới hạn khoản tiền ăn ngoài ở mức không quá 50.000 đồng/ngày. Những món đồ không thực sự cần thiết đều được đưa ra khỏi danh sách mua sắm.

Kết quả được người này chia sẻ là khoản tích lũy lên tới 300 triệu đồng sau 8 tháng. Con số khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cần nhìn nhận rằng khả năng tiết kiệm còn phụ thuộc vào thu nhập, nguồn tiền sẵn có và hoàn cảnh của từng gia đình. Không phải ai cũng có thể dành dụm số tiền tương tự trong cùng khoảng thời gian.

Điều đáng chú ý không nhất thiết nằm ở con số 300 triệu đồng, mà là cách người phụ nữ xác định mục tiêu và kiên trì kiểm soát các khoản chi.

Trong sinh hoạt hàng ngày, những khoản như mua quần áo, đặt đồ ăn, uống cà phê, mua mỹ phẩm hay đồ dùng theo sở thích có thể không quá lớn trong từng lần. Tuy nhiên, khi cộng lại theo tháng hoặc theo năm, chúng có thể chiếm một phần đáng kể trong ngân sách.

Vì vậy, bên cạnh việc tìm cách tăng thu nhập, nhiều người bắt đầu chú trọng hơn đến việc giữ lại số tiền mình kiếm được.

Muốn mua món đồ nào, hãy chờ thêm 2-3 ngày

Một mẹo tiết kiệm khác được nhiều người đồng tình là không mua ngay những món đồ vừa khiến bản thân thích thú.

Khi nhìn thấy một chiếc váy đẹp, món đồ gia dụng mới hay sản phẩm đang giảm giá, nhiều người dễ nảy sinh tâm lý muốn sở hữu ngay. Các chương trình khuyến mãi với thông điệp ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn càng khiến quyết định mua sắm trở nên vội vàng.

Ghi chép các khoản thu chi và cân nhắc trước khi mua sắm giúp kiểm soát ngân sách

Để hạn chế tình trạng này, một số người áp dụng nguyên tắc chờ 2-3 ngày trước khi quyết định mua. Trong khoảng thời gian đó, họ tự hỏi món đồ có thực sự cần thiết, có phù hợp với ngân sách hay chỉ là mong muốn nhất thời.

Nếu sau vài ngày vẫn thấy cần thiết và khoản chi không ảnh hưởng đến những kế hoạch quan trọng, việc mua sắm có thể được cân nhắc. Ngược lại, nếu không còn hứng thú, số tiền ấy được giữ lại.

Đây là cách đơn giản để hạn chế mua sắm bốc đồng, đặc biệt khi các sàn thương mại điện tử liên tục tung ra chương trình giảm giá.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ

Mỗi gia đình có thể lựa chọn một cách tiết kiệm khác nhau. Có người bắt đầu từ việc giảm chi phí làm đẹp, người khác kiểm soát tiền ăn uống, mua sắm hoặc điện nước.

Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là phải từ bỏ mọi niềm vui hay cắt giảm những nhu cầu thiết yếu. Nếu việc thắt chặt chi tiêu khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, bữa ăn thiếu dinh dưỡng hoặc sinh hoạt gia đình trở nên bất tiện thì đó chưa chắc là cách quản lý tiền hợp lý.

Điều quan trọng là phân biệt giữa khoản chi cần thiết, khoản chi mang lại giá trị thực sự và những khoản có thể giảm bớt.

Các gia đình có thể bắt đầu bằng việc ghi lại chi tiêu trong một tháng, đặt giới hạn cho mua sắm không thiết yếu và trích một khoản tiết kiệm ngay khi có thu nhập. Không cần đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu, bởi duy trì được một thói quen nhỏ thường quan trọng hơn việc tiết kiệm thật nhiều trong thời gian ngắn rồi bỏ cuộc.

Mục tiêu cuối cùng không phải là sống càng ít càng tốt, mà là có thêm khoản dự phòng, chủ động trước những tình huống bất ngờ và an tâm hơn về tài chính.