Bước hụt chân tổn thương dây chằng

Lật cổ chân là chấn thương thường gặp trong sinh hoạt và hoạt động thể thao. Tình trạng này có thể xảy ra khi bước hụt, tiếp đất sai tư thế sau một cú nhảy hoặc di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Dù nhiều trường hợp không quá nghiêm trọng, người bệnh không nên chủ quan bởi tổn thương dây chằng nếu không được xử trí phù hợp có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động và độ vững chắc của khớp.

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện 19-8 (Bộ Công An) cho biết, về bản chất, lật cổ chân là tình trạng khớp cổ chân bị xoắn vặn quá mức, thường xảy ra khi bàn chân nghiêng vào trong. Lực tác động đột ngột có thể khiến các dây chằng giữ vững khớp bị kéo giãn, rách một phần hoặc đứt hoàn toàn. Trong đó, nhóm dây chằng bên ngoài cổ chân thường bị tổn thương nhiều hơn.

Tùy mức độ chấn thương, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau vùng cổ chân, đau tăng khi đứng hoặc đi lại; sưng nề, bầm tím quanh mắt cá; khó chịu lực lên chân bị thương. Với những trường hợp tổn thương nặng, cổ chân có thể mất vững, tạo cảm giác lỏng lẻo khi vận động.

Điều đáng lưu ý là không phải mọi trường hợp lật cổ chân đều đơn thuần là bong gân. Một số chấn thương có biểu hiện tương tự nhưng thực chất là gãy xương mắt cá, tổn thương sụn xương, trật khớp hoặc tổn thương dây chằng nghiêm trọng.

Ảnh minh họa BVCC

Đau nhiều, không thể chịu lực: Cần thăm khám sớm

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình khuyến cáo, sau chấn thương, người bệnh cần chú ý diễn biến đau và khả năng vận động của cổ chân. Nếu xuất hiện tình trạng đau nhiều, đau chói, sưng nề nhanh, biến dạng khớp, tê bì bàn chân hoặc không thể đứng, đi lại chịu lực, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Việc tự đánh giá mức độ tổn thương chỉ dựa trên biểu hiện bên ngoài có thể khiến người bệnh bỏ sót những tổn thương cần điều trị chuyên sâu. Đặc biệt, cố gắng đi lại hoặc tiếp tục chơi thể thao khi cổ chân đang đau có thể làm tình trạng tổn thương nặng hơn.

Tại cơ sở y tế, bác sĩ sẽ thăm khám, đánh giá vị trí đau, mức độ sưng nề, khả năng vận động và độ vững của khớp. Tùy tình trạng cụ thể, người bệnh có thể được chỉ định chụp X-quang nhằm kiểm tra, loại trừ gãy xương. Siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) được cân nhắc khi cần đánh giá thêm tổn thương dây chằng, gân và các cấu trúc phần mềm.

Xử trí đúng cách ngay sau khi bị lật cổ chân

Trong thời gian đầu sau chấn thương, người bệnh cần hạn chế vận động, tránh cố đi lại khi cổ chân còn đau. Có thể áp dụng một số biện pháp hỗ trợ giảm sưng và đau:

Nghỉ ngơi: Hạn chế chịu lực lên chân bị thương, tránh các hoạt động gây đau.

Chườm lạnh: Sử dụng túi lạnh bọc trong khăn, chườm khoảng 15-20 phút mỗi lần, tránh đặt đá trực tiếp lên da.

Băng ép: Băng hỗ trợ cổ chân với lực vừa phải, không quấn quá chặt gây tê bì hoặc cản trở tuần hoàn.

Kê cao chân: Khi nghỉ ngơi, kê chân cao hơn mức tim nếu có thể để hỗ trợ giảm phù nề.

Người bệnh không nên tự ý xoa bóp mạnh, kéo nắn cổ chân hoặc trở lại hoạt động thể thao khi chưa hồi phục. Nếu đau tăng, xuất hiện tê bì hoặc bàn chân đổi màu sau khi băng ép, cần nới băng và được kiểm tra y tế.

Phục hồi chức năng giúp hạn chế tái phát

Theo các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, phần lớn trường hợp bong gân cổ chân có thể điều trị bảo tồn, tùy mức độ tổn thương, bằng các biện pháp hỗ trợ phù hợp, cố định khi cần thiết và phục hồi chức năng.

Với tổn thương nặng hoặc tình trạng mất vững khớp kéo dài, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Một số trường hợp có thể cần can thiệp phẫu thuật.

Đặc biệt, phục hồi chức năng là bước quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Các bài tập cần được xây dựng phù hợp với tình trạng tổn thương, tập trung vào khôi phục tầm vận động, tăng cường sức mạnh cơ và cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Đây là những yếu tố giúp cổ chân lấy lại độ vững chắc, giảm nguy cơ chấn thương tái diễn.

Người bệnh chỉ nên trở lại lao động nặng hoặc chơi thể thao khi khả năng vận động, sức mạnh và thăng bằng của cổ chân đã được phục hồi phù hợp, tốt nhất theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Một lần lật cổ chân không phải lúc nào cũng là chấn thương đơn giản. Thăm khám đúng thời điểm, điều trị phù hợp và kiên trì phục hồi chức năng sẽ giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ khớp cổ chân và giảm nguy cơ tái phát.

4 dấu hiệu không nên bỏ qua sau khi lật cổ chân

Đau nhiều hoặc đau chói tại vùng cổ chân.

Sưng nề nhanh, bầm tím lan rộng hoặc cổ chân biến dạng.

Không thể đứng hoặc đi lại chịu lực sau chấn thương.

Bàn chân tê bì, có dấu hiệu bất thường về màu sắc hoặc cảm giác.

Mời quý độc giả theo dõi video: Chính phủ thay đổi chiến lược: ưu tiên nhà ở xã hội cho thuê thay vì nhà để bán