Ngày 18/11, tại buổi lễ đoàn tụ do Công an thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) tổ chức, bà Thẩm Tuyết Lỵ, 69 tuổi, đã được gặp lại người con trai thất lạc suốt 33 năm. Khoảnh khắc hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khiến những người có mặt không khỏi xúc động, trang QQ đưa tin.

Khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động của hai mẹ con. Ảnh: QQ

Năm 1993, khi con trai thứ hai mới được 2 tháng tuổi, do kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng bà Thẩm quyết định gửi con cho một người họ hàng xa nuôi dưỡng. Khi ấy, chồng bà là người duy nhất đi làm kiếm tiền, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống và chăm sóc hai con nhỏ.

Bà hy vọng đợi đến khi điều kiện gia đình khá hơn sẽ đón con về. Thế nhưng, khi đứa trẻ được khoảng 6 tháng tuổi, bà nhận tin dữ: Con trai đã mất tích, bị một người bế đi khỏi nhà.

"Biết tin con trai út mất tích, tôi cảm giác như bầu trời sụp đổ. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng", bà Thẩm nhớ lại.

Vợ chồng bà cùng người thân, bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Kể từ đó, nỗi đau mất con và cảm giác day dứt đeo bám bà suốt nhiều năm. Bà cũng chấm dứt liên lạc với người họ hàng từng nhận chăm sóc đứa trẻ.

Suốt 33 năm, bà Thẩm chưa từng từ bỏ hy vọng tìm lại con. Năm ngoái, con trai cả của bà đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, khiến nỗi đau mất người thân càng thêm nặng nề. Biến cố này cũng thôi thúc bà khẩn thiết tìm lại con trai thứ hai.

"Tôi ngày càng lớn tuổi, sức khỏe mỗi năm một yếu đi, không biết mình còn có thể chờ được bao lâu. Điều tôi sợ nhất là đến ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn không được gặp lại con", bà chia sẻ.

Tháng 3/2026, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, bà Thẩm tìm đến Văn phòng công tác Hồ Tường Vũ thuộc Công an thành phố Miên Dương để nhờ hỗ trợ.

Qua rà soát, cảnh sát phát hiện ADN của bà có nhiều điểm trùng khớp với dữ liệu của một người tên Hứa Hâm trong hệ thống ADN toàn quốc. Sau nhiều tháng xác minh, lấy mẫu sinh học và đối chiếu lần hai, cuối tháng 10/2026, cơ quan chức năng xác nhận hai người có quan hệ huyết thống mẹ - con.

Hứa Hâm cho biết, anh lớn lên tại Tây An và hiện tự kinh doanh nhỏ. Khoảng 10 tuổi, anh được cha mẹ nuôi kể rằng mình được nhặt bên đường khi mới vài tháng tuổi. Dù luôn được gia đình nuôi yêu thương, thân thế thực sự vẫn là điều khiến anh trăn trở suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, cuộc đoàn tụ còn hé lộ một sự trùng hợp khó tin. Hứa Hâm hiện sống tại quận Vị Ương, còn bà Thẩm và những người thân khác sống ở quận Tân Thành, thành phố Tây An. Hai khu dân cư chỉ cách nhau khoảng 3km.

Tại buổi lễ, người anh họ Cát Vĩ Hoa đi cùng bà Thẩm cũng bất ngờ khi gặp Hứa Hâm. Ông nói cảm thấy người em họ rất quen thuộc. Hứa Hâm cũng có cảm giác tương tự. Khi trò chuyện, họ còn phát hiện hai bên từng sinh sống tại những ngôi làng chỉ cách nhau vài cây số trước khi các khu vực này được giải tỏa.

Em trai bà Thẩm cho biết, ông thậm chí quen cả người cậu bên phía cha mẹ nuôi của Hứa Hâm vì hai người thường tập thể dục tại cùng một công viên.

Sau 33 năm, hai mẹ con cuối cùng đã tìm lại được nhau. Điều khiến mọi người không khỏi tiếc nuối là họ vốn sống trong cùng một thành phố, cách nhau chỉ vài cây số, nhưng phải mất hơn 3 thập kỷ mới có thể đoàn tụ.