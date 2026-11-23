Bệnh nhân nguy kịch do sốt xuất huyết. Ảnh: Đ.T.

Theo Bộ Y tế, trong 10 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca mắc SXH và 21 trường hợp tử vong, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tại TPHCM, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC), trong tuần 46 ghi nhận 2.428 ca mắc SXH, tăng 25,7% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm, thành phố có 49.232 ca mắc. Các địa bàn có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, phường Ngãi Giao và xã Minh Thạnh.

Tại Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận thêm 619 trường hợp mắc SXH tại 101 phường, xã và 20 ổ dịch mới. Tính từ đầu năm, thành phố ghi nhận 7.026 ca mắc tại 122 phường, xã, chưa có trường hợp tử vong.

Đáng lo ngại, một số địa phương liên tiếp ghi nhận trẻ em tử vong do SXH. Ngày 16/11, một bé gái 3 tuổi tại xã Krông Pắc, Đắk Lắk tử vong sau khi mắc SXH Dengue thể nặng. Bệnh nhi khởi phát ngày 6/11 với biểu hiện sốt, ho khan và sổ mũi, được gia đình đưa đi khám ngay ngày hôm sau, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Mặc dù được theo dõi và điều trị, bệnh nhi diễn biến nhanh với tình trạng sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu, suy đa tạng. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhi nhiễm virus Dengue tuýp 1.

Theo CDC Đắk Lắk, tính đến ngày 16/11, xã Krông Pắc đã ghi nhận 519 ca mắc SXH và 11 ổ dịch, trong đó 3 ổ dịch đang hoạt động.

Trước đó, một bé gái 8 tuổi tại phường Trảng Bom, Đồng Nai cũng tử vong do SXH nặng, tổn thương đa cơ quan và suy gan cấp.

Bệnh nhi khởi phát với các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi. Sau khi được thăm khám và chỉ định điều trị ngoại trú, gia đình gọi dịch vụ y tế tư nhân đến nhà truyền dịch. Ngày hôm sau, trẻ xuất hiện tình trạng mệt nhiều, nôn ói, tím môi.

Khi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi đã trong tình trạng nguy kịch, không đo được huyết áp. Các bác sĩ chẩn đoán sốc SXH Dengue ngày thứ tư của bệnh. Mặc dù được hồi sức tích cực, bệnh nhi không qua khỏi.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), người bệnh dễ đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của SXH khi quá chú trọng tình trạng giảm tiểu cầu.

Không thể chỉ dựa vào số lượng tiểu cầu để đánh giá mức độ nặng nhẹ của bệnh mà cần căn cứ vào tình trạng lâm sàng, dấu hiệu xuất huyết, huyết áp, mạch, lượng nước tiểu và biểu hiện tổn thương cơ quan.

Đặc biệt, giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy kể từ khi khởi phát, cũng là thời điểm nhiều người bệnh bắt đầu giảm sốt. Lúc này, tình trạng thoát huyết tương có thể làm giảm thể tích tuần hoàn, dẫn đến sốc, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương - chuyên viên y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, lưu ý SXH không chỉ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Người trưởng thành, kể cả người trẻ không có bệnh nền, vẫn có thể gặp biến chứng nghiêm trọng. Người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần được đánh giá nguy cơ sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu đau bụng nhiều, nôn liên tục, lừ đừ, vật vã, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiểu ít hoặc tay chân lạnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế, kể cả khi đã hết sốt.

Đối với trường hợp được chỉ định điều trị ngoại trú, cần nghỉ ngơi, bổ sung nước phù hợp, tái khám đúng lịch và thực hiện xét nghiệm theo chỉ định. Người bệnh không tự ý truyền dịch, sử dụng aspirin hoặc ibuprofen để giảm đau, hạ sốt do nguy cơ làm tăng tình trạng chảy máu.

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, người dân cần duy trì thường xuyên việc đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng có khả năng đọng nước, chủ động phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày. Tiêm vaccine phòng SXH cũng là biện pháp dự phòng có thể cân nhắc theo hướng dẫn chuyên môn, song không thay thế các biện pháp kiểm soát muỗi truyền bệnh.