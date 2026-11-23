Sau khi tựa game GTA 6 ra mắt ngày 19/11, cộng đồng không chỉ bàn về hai nhân vật chính Jason và Lucia. Một nhân vật phụ bất ngờ nổi lên là Mandy, người thuê nhà của Brian Heder, chủ nhà của Jason. Theo Keengamer, cô nổi tiếng ngay ngày phát hành sau khi các clip cảnh của cô lan truyền, dù Rockstar chưa từng đưa cô vào hoạt động quảng bá.

Mandy xuất hiện trong nhiệm vụ Pipework ở chương 1. Brian cử Jason đến thu tiền thuê nhà, nhưng Mandy từ chối trả cho đến khi anh sửa chiếc bồn rửa bếp bị tắc. Trong lúc đó, cô liên tục tán tỉnh, thậm chí đổi sang đồ bơi, khiến không ít người chơi bất ngờ. Nhiều người thử các lựa chọn hội thoại khác nhau để xem có thể hẹn hò với cô không, nhưng game không có hệ thống quan hệ tình cảm cho phép điều đó. Sau nhiệm vụ, nếu quay lại căn nhà, người chơi thấy Mandy ngồi khóc trước TV và bị cô đuổi ra.

Hình ảnh nóng bỏng của nhân vật Mandy khi đang tán tỉnh Jason.

Sức hút của Mandy không chỉ nằm ở ngoại hình. Khi thông cống, Jason lấy ra một vật trông giống đoạn ngón tay bị đứt, và Mandy nhanh chóng giật lấy rồi giấu đi. Cốp xe của cô còn có dao phay, thuốc tẩy, băng dính, dây thép và kéo cắt cành, theo Technerdiness.

Từ đó người chơi đặt giả thuyết cô là kẻ giết người hàng loạt. Rockstar chưa xác nhận điều này, và game không có cảnh nào cho thấy Mandy hại ai. Một số bài còn lưu ý vật lấy ra từ bồn không được game gọi tên, ngoài ngón tay còn có cách hiểu khác.

Theo bài gốc, hàng loạt hình ảnh do AI tạo và tranh người hâm mộ vẽ Mandy đang lan trên mạng, nhiều người tiếc vì Jason không thể hẹn hò với cô. Dù không phải nữ chính, Mandy đang chiếm nhiều thảo luận trong một bộ phận người chơi, trong lúc Lucia ở thời điểm đó của cốt truyện vẫn đang trong tù (theo JournalArta).

Những cuộc gặp của Jason và Mandy trong game GTA 6. (Nguồn: Sirloin)

Từ một nhân vật thu tiền thuê nhà, Mandy trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất những ngày đầu game GTA 6. Cô vừa là người Jason không thể "tán đổ", vừa là bí ẩn mà Rockstar chưa lên tiếng.