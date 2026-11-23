Ngày 22/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca ghép thận lần thứ ba thành công cho một bệnh nhân nữ 75 tuổi, sau 26 năm mắc bệnh thận mạn. Đây là trường hợp rất hiếm gặp tại Việt Nam, đến nay mới ghi nhận 3 bệnh nhân được ghép thận lần thứ ba, trong đó bệnh nhân là cao tuổi nhất.