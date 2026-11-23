Lịch âm dương hôm nay ngày 23/11/2026: Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo
Cập nhật lịch âm dương hôm nay ngày 23/11/2026. Xem chi tiết ngày âm lịch, giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc và hướng xuất hành tốt nhất.
Lịch âm dương hôm nay ngày 23/11/2026 tương ứng với ngày 15/10 âm lịch. Việc nắm bắt thông tin về lịch âm, giờ hoàng đạo, các sao tốt - sao xấu và tuổi xung khắc sẽ giúp bạn chọn được thời điểm thuận lợi để tiến hành các công việc quan trọng. Cùng tra cứu chi tiết lịch vạn niên ngày hôm nay ngay dưới đây.
Lịch âm dương hôm nay ngày 23/11/2026: Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-am-duong-hom-nay-ngay-23-11-2026-xem-ngay-tot-xau-gio-hoang-dao/444807.html