Bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là bệnh chuyển hóa mạn tính, xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả. Đây là hormone do tuyến tụy tiết ra, giúp glucose từ máu đi vào tế bào để tạo năng lượng.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA), tuýp 1 và tuýp 2 là hai thể bệnh phổ biến nhất cùng gây tăng đường huyết nhưng có một số khác biệt đáng kể.

Khác biệt về nguyên nhân và triệu chứng

Tiểu đường tuýp 1 là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm các tế bào beta của tuyến tụy, khiến cơ thể không sản xuất đủ insulin. Bệnh thường xuất hiện ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ.

Các triệu chứng khởi phát nhanh, gồm khát nước nhiều, đi tiểu thường xuyên, sụt cân không rõ nguyên nhân, đói liên tục và mệt mỏi. Người mắc tuýp 1 phải sử dụng insulin hằng ngày để duy trì sự sống. Hiện chưa có cách chữa khỏi căn bệnh này.

Triệu chứng chung của bệnh tiểu đường tuýp 1 và 2 là khát nước liên tục. Ảnh: AI

Tiểu đường tuýp 2 xảy ra khi cơ thể kháng insulin, tức các tế bào không đáp ứng hiệu quả với hormone này. Ban đầu, tuyến tụy tăng sản xuất insulin để bù đắp, nhưng theo thời gian có thể không đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể.

Bệnh thường gặp ở người trưởng thành, đặc biệt là người thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc tiểu đường. Tuy nhiên, người trẻ cũng ngày càng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Tuýp 2 thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Người bệnh có thể không nhận thấy dấu hiệu rõ ràng cho đến khi đường huyết tăng cao. Triệu chứng thường gặp gồm khát nước, tiểu nhiều, mệt mỏi, nhìn mờ và vết thương lâu lành.

Theo Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), người mắc tuýp 2 có thể kiểm soát bệnh bằng cách điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, kiểm soát cân nặng và sử dụng thuốc. Một số trường hợp cần điều trị bằng insulin.

Loại nào nguy hiểm hơn?

Không thể khẳng định tuýp 1 hay tuýp 2 nguy hiểm hơn trong mọi trường hợp. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát đường huyết, thời gian mắc bệnh và biến chứng.

Xét về nguy cơ cấp tính, tuýp 1 đáng lo ngại hơn do cơ thể thiếu insulin nghiêm trọng. Người bệnh có thể bị nhiễm toan ceton, biểu hiện gồm buồn nôn, nôn, đau bụng, thở nhanh, mệt lả và rối loạn ý thức.

Trong khi đó, tuýp 2 nguy hiểm bởi bệnh thường diễn tiến âm thầm. Đường huyết tăng kéo dài có thể làm tổn thương mạch máu, dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ, suy thận, tổn thương võng mạc và thần kinh.

Vì vậy, chúng ta không nên xem tuýp 2 là thể bệnh nhẹ hơn tuýp 1. Cả hai đều có nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Người bệnh cần tuân thủ điều trị, theo dõi đường huyết và khám định kỳ để phát hiện sớm những tổn thương.