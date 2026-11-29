Một trong những hoạt động nổi bật trong công tác bảo tồn văn hóa của xã Nật Sơn năm 2026 là tổ chức thành công chương trình liên hoan “Sắc màu văn hóa các dân tộc xã Nật Sơn”, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Xã Nật Sơn tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đồng chí Bạch Minh Huệ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: “Chương trình không chỉ tạo sân chơi giao lưu, kết nối hội viên mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Điểm nhấn là màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của 200 hội viên phụ nữ, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và tự tin của phụ nữ địa phương”.

Bên cạnh đó, phần trình diễn trang phục truyền thống của 6 đội thi đến từ các thôn đã giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng, tôn vinh vẻ đẹp trang phục và niềm tự hào dân tộc. Các tiết mục văn nghệ, dân ca, dân vũ và diễn xướng dân gian cũng góp phần tái hiện đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng. Qua đó, hội viên phụ nữ có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Không chỉ duy trì các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, Nật Sơn còn chú trọng phát huy vai trò của thế hệ trẻ. Ngày 22/8/2026, tại Nhà văn hóa thôn Tre Thị, Đoàn xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường với 18 thành viên là đoàn viên, thanh niên có chung niềm đam mê và trách nhiệm với văn hóa truyền thống quê hương.

Câu lạc bộ là nơi để thanh niên tìm hiểu, giao lưu, học hỏi và trực tiếp tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa. Các thành viên được định hướng tuyên truyền về truyền thống dân tộc Mường; duy trì trang phục, tiếng nói, phong tục, tập quán tốt đẹp; tổ chức giao lưu văn nghệ, dân ca, dân vũ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa của dân tộc, để bản sắc truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Đây cũng là cách để tuổi trẻ Nật Sơn thể hiện trách nhiệm với quê hương, chủ động tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc.

Thôn Khả tổ chức Hội thi ẩm thực nhằm bảo tồn và phát huy ẩm thực các dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Văn Nông - Trưởng thôn Khả cho biết: “Thôn có 352 hộ với 1.654 nhân khẩu. Người dân luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng. Năm 2026, thu nhập bình quân ước đạt 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%”.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn tổ chức hội thi ẩm thực với sự tham gia của 5 đội. Mỗi đội chuẩn bị một mâm cỗ dành cho 9-10 người, sử dụng nguyên liệu, nông sản và sản vật đặc trưng của địa phương. Những món ăn truyền thống, đặc sản quê hương và sản phẩm OCOP được lựa chọn, chế biến, trình bày công phu, thể hiện sự phong phú, tinh tế trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc.

Cùng với hội thi ẩm thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Ngày hội Đại đoàn kết và các thôn dân cư đã tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, góp phần duy trì phong tục, tập quán và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở Nật Sơn đang được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, từ giao lưu văn hóa, phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên đến duy trì phong tục, tập quán và sinh hoạt cộng đồng. Để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy, địa phương cần duy trì các hoạt động thường xuyên, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, chủ động tham gia bảo tồn tiếng nói, trang phục, nghệ thuật dân gian và phong tục tốt đẹp; đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.