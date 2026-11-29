- Theo chị, âm nhạc có vai trò như thế nào trong việc lưu giữ, lan tỏa mạch nguồn văn hóa dân tộc và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong đời sống hiện đại?

- Với tôi, âm nhạc là phương thức đặc biệt để lưu giữ ký ức lịch sử, trao truyền các giá trị văn hóa và kiến tạo bản sắc, tinh hoa của một dân tộc. Mỗi làn điệu dân ca, mỗi hình thức diễn xướng truyền thống đều hàm chứa những lớp trầm tích văn hóa, từ ngôn ngữ, phong tục đến quan niệm thẩm mỹ và triết lý nhân sinh của cộng đồng.

Trong đời sống hiện đại, âm nhạc càng có vai trò kết nối các thế hệ, khơi dậy ý thức về cội nguồn và nuôi dưỡng lòng yêu nước. Tình yêu và khát vọng phát triển quê hương đôi khi bắt đầu từ một câu hát ru của mẹ, một bài dân ca gắn với ký ức tuổi thơ, hay một ca khúc lay động trái tim. Đó là quá trình chuyển hóa giá trị văn hóa từ nhận thức thành cảm xúc, từ cảm xúc thành ý thức và cuối cùng là trách nhiệm đối với cộng đồng, dân tộc.

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức cho thấy văn hóa ngày càng được đề cao trong đời sống. Điều đó càng tạo điều kiện để âm nhạc là dòng chảy mãnh liệt chuyên chở những giá trị văn hóa qua thời gian, giúp mỗi người tìm thấy sự gắn bó với cội nguồn, thêm tự hào về bản sắc dân tộc và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị ấy trong hành trình xây dựng đất nước hôm nay.

- Giữa sự giao thoa của nhiều dòng chảy âm nhạc hiện nay, theo chị, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam vừa tiếp cận được công chúng trẻ, vừa giữ gìn được bản sắc?

- Sự giao thoa giữa các dòng chảy âm nhạc là quy luật tất yếu. Vấn đề là chúng ta tiếp nhận những xu hướng mới bằng tâm thế nào, trên nền tảng văn hóa nào và với năng lực sáng tạo ra sao. Bản sắc dân tộc là hệ giá trị có tính kế thừa, tiếp biến và phát triển. Giữ gìn bản sắc không đồng nghĩa với bảo thủ; đổi mới cũng không có nghĩa là đánh mất căn tính văn hóa.

Theo tôi, người nghệ sĩ trước hết phải hiểu sâu chất liệu âm nhạc dân tộc, từ đặc trưng điệu thức, cấu trúc giai điệu, ngữ điệu tiếng Việt đến tinh thần thẩm mỹ của từng loại hình. Cùng với đó, cần khuyến khích sáng tạo trên cơ sở đối thoại giữa truyền thống và hiện đại. Hòa âm, phối khí đương đại, công nghệ sản xuất âm nhạc có thể làm mới chất liệu truyền thống, miễn là không làm sai lệch giá trị cốt lõi của di sản.

Phương thức truyền thông và giáo dục thẩm mỹ cũng cần phù hợp với môi trường số, nơi giới trẻ tiếp nhận nghệ thuật mỗi ngày. Tuy nhiên, không nên đồng nhất giá trị một sản phẩm âm nhạc với số lượt xem, hay mức độ lan truyền trên mạng xã hội. Chúng ta không cần làm cho âm nhạc Việt Nam giống thế giới để được công nhận. Điều quan trọng là giúp thế giới nhận ra những giá trị độc đáo của Việt Nam trong một ngôn ngữ nghệ thuật có tính phổ quát.

- Là một nghệ sĩ biểu diễn, đồng thời là nhà giáo, chị lựa chọn cách thức nào để đưa âm nhạc truyền thống vào hoạt động biểu diễn, giảng dạy?

- Tôi luôn xác định gìn giữ, phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống là trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm văn hóa của người nghệ sĩ, người thầy. Được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp theo hệ thống kỹ thuật cổ điển châu Âu, tôi vẫn dành tình yêu sâu sắc cho âm nhạc truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là những tác phẩm mang âm hưởng dân gian.

Trong biểu diễn, tôi hướng tới sự dung hòa có chọn lọc giữa kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm với đặc trưng diễn xướng dân tộc. Người nghệ sĩ cần hiểu ngữ âm tiếng Việt, đặc điểm thanh điệu, cách nhả chữ, luyến láy và âm điệu từng vùng văn hóa. Nếu quá thiên về kỹ thuật hàn lâm, tác phẩm có thể mất đi sự mộc mạc, tinh tế vốn có.

Trong giảng dạy, tôi mong sinh viên hiểu bối cảnh văn hóa, phong cách và giá trị tư tưởng của tác phẩm; đồng thời tăng cường kết nối với nghệ nhân, nghệ sĩ thực hành di sản để các em được học hỏi trực tiếp từ những người nắm giữ tri thức truyền thống. Tôi không mong thế hệ trẻ chỉ hát đúng những giai điệu truyền thống. Tôi mong các em hiểu vì sao những giai điệu ấy ra đời và mình có trách nhiệm gì để tiếp nối.

- Nhân dấu mốc 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chị kỳ vọng điều gì ở thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc tiếp nối và đưa âm nhạc Việt ra thế giới?

- Điều tôi kỳ vọng ở nghệ sĩ trẻ là sự trưởng thành về nhân cách, bản lĩnh văn hóa và ý thức trách nhiệm với đất nước. Mỗi khi bước lên sân khấu quốc tế, người nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội giới thiệu hình ảnh, tâm hồn và bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè thế giới. Tôi mong các em có thể đưa những sáng tác thanh nhạc Việt Nam, giá trị âm nhạc truyền thống và câu chuyện văn hóa dân tộc đến công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo.

Lòng yêu nước còn được thể hiện qua thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Dù các em đứng trên bất cứ sân khấu nào, ở Việt Nam hay trên thế giới, thì trong mỗi tiếng hát vẫn luôn có một phần ký ức quê hương, một phần tâm hồn dân tộc và một niềm tự hào sâu sắc về đất nước mình.

Văn hóa là cội nguồn của bản sắc, âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn dân tộc, còn giáo dục nghệ thuật chính là cây cầu nối những giá trị truyền thống với tương lai. Tôi tin rằng, khi mỗi nghệ sĩ Việt Nam ý thức được trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy, âm nhạc sẽ góp phần làm giàu đời sống tinh thần, tạo nên sức mạnh mềm văn hóa, khẳng định bản sắc, vị thế và khát vọng vươn lên của đất nước trong thời đại mới.

- Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!