Các người đẹp Miss Charm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ sĩ, diễn viên trong chương trình LOALOA Show tại Dinh Độc Lập, TP.HCM

Trong khuôn khổ Miss Charm 2026, các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động nhằm tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam. Một trong những trải nghiệm đặc biệt là đánh trống đồng truyền thống – biểu tượng gắn liền với lịch sử và di sản văn hóa của người Việt.

Theo tinh thần mà ban tổ chức Miss Charm 2026 chia sẻ, những nhịp trống vang lên như lời nhắc về lịch sử, niềm tự hào dân tộc và sự kết nối giữa các nền văn hóa. Dù khác biệt về ngôn ngữ hay xuất thân, các thí sinh vẫn có thể cùng hòa mình vào một trải nghiệm chung.

Hành trình khám phá văn hóa tiếp tục tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long. Tại đây, các người đẹp tìm hiểu lịch sử gốm sứ Việt Nam, quan sát quy trình tạo ra những sản phẩm thủ công và khám phá sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Các thí sinh tham quan và trải nghiệm làm gốm sứ

Một số thí sinh còn thử sức với việc tạo hình gốm. Trải nghiệm giúp họ hiểu thêm về giá trị của nghề thủ công truyền thống, đồng thời cảm nhận văn hóa bằng chính đôi tay của mình.

Trong số các thí sinh, Miss Charm Japan dành nhiều tình cảm cho những hoạt động khám phá văn hóa và thiện nguyện. Cô cho biết chuyến thăm cơ sở y tế địa phương là một trong những trải nghiệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Là chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép tại Nhật Bản, người đẹp quan tâm đến vai trò của sự chăm sóc hằng ngày đối với sức khỏe con người. Việc trò chuyện với đội ngũ y tế Việt Nam giúp cô nhận ra sự tận tụy của những người làm công việc chăm sóc cộng đồng.

“Chuyến thăm cơ sở y tế là khoảnh khắc đọng lại trong tôi sâu sắc nhất”, Miss Charm Japan chia sẻ.

Cô cũng kể về một chi tiết khiến mình bất ngờ trong chuyến đi: bắt gặp chiếc ghế Yakult tưởng nhớ bác sĩ Shirota, một bác sĩ người Nhật. Đối với người đẹp, việc nhìn thấy một dấu ấn quen thuộc của quê hương ở Việt Nam mang đến cảm giác gần gũi.

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, Miss Charm Japan còn yêu thích chương trình LOALOA Show tại Dinh Độc Lập, TP.HCM. Thông qua âm nhạc và vũ điệu, chương trình kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam theo cách sinh động, giúp cô hiểu thêm về những giá trị tạo nên bản sắc của người Việt.

“Việt Nam đã mang đến cho tôi thật nhiều sự ấm áp, tôi biết ơn từng khoảnh khắc của hành trình này”, Miss Charm Japan nói.

Với Miss Charm Colombia, những hoạt động văn hóa và từ thiện là điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình tham gia cuộc thi. Người đẹp cho rằng văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của Miss Charm. Việc tìm hiểu lịch sử và truyền thống Việt Nam giúp cô không chỉ khám phá vẻ đẹp của một đất nước mà còn hiểu thêm về những góc nhìn, giá trị sống của người dân nơi đây.

“Hiểu thêm một nền văn hóa khác giúp chúng ta trân trọng không chỉ vẻ đẹp của nó, mà còn cả những góc nhìn và giá trị sống của con người nơi đây”, cô chia sẻ.

Miss Charm Colombia cũng nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện. Theo cô, phụng sự cộng đồng không nên chỉ được xem là trách nhiệm gắn với danh hiệu hoa hậu, mà cần xuất phát từ tinh thần nhân văn.

Trong chuyến thăm cơ sở y tế, cô cảm thấy vinh dự khi có cơ hội đóng góp nguồn lực và ghi nhận sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ. Người đẹp cho rằng công việc của nhân viên y tế thường diễn ra âm thầm, ít được chú ý, nhưng lại có vai trò quan trọng đối với cộng đồng.

Miss Charm Costa Rica cho biết trải nghiệm tại Việt Nam là hành trình khó quên, vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp. Cô có cơ hội khám phá nền văn hóa phong phú, gặp gỡ những con người mới và cảm nhận sự ấm áp, hào phóng của cộng đồng Việt Nam.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của người đẹp là chuyến thăm Đà Lạt, nơi cô tìm hiểu về truyền thống địa phương và cảm nhận niềm tự hào của người dân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

Các người đẹp tham gia hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ Miss Charm 2026

Đối với cô, những hoạt động thiện nguyện cũng mang đến bài học về mục đích của vẻ đẹp. Người đẹp cho rằng sức ảnh hưởng của một hoa hậu sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được sử dụng để giúp đỡ người khác.

Xuất thân từ gia đình đa văn hóa, Miss Charm Costa Rica đặc biệt trân trọng cơ hội gặp gỡ những người đến từ các quốc gia khác nhau. Cô nhìn nhận sự khác biệt không phải là rào cản, mà là cơ hội để con người hiểu và kết nối với nhau.

“Tôi sẽ trở về Costa Rica với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn, những tình bạn đẹp và một chút Việt Nam sẽ ở lại trong tôi mãi mãi”, cô chia sẻ.

Miss Charm Thailand 2026 cũng có những cảm nhận sâu sắc về hành trình tại Việt Nam. Người đẹp cho biết cô ấn tượng với cảnh quan, nền văn hóa phong phú và những truyền thống đặc sắc, nhưng điều chạm đến trái tim mình nhiều nhất chính là sự tử tế, ấm áp của người dân.

Trong chuyến tham gia hoạt động thiện nguyện tại cơ sở y tế, cô có cơ hội sẻ chia và chứng kiến những nụ cười chân thành. Với người đẹp, trải nghiệm này nhắc nhở rằng giá trị của vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình.

“Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở cách chúng ta khiến người khác cảm thấy”, Miss Charm Thailand chia sẻ.

Cô cho rằng dù đến từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, lòng trắc ẩn và sự tử tế vẫn là ngôn ngữ chung của nhân loại. Những hoạt động cộng đồng tại Việt Nam giúp cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia.

“Tôi đến Việt Nam với tư cách một thí sinh, nhưng tôi sẽ rời đi với một trái tim tràn đầy yêu thương, lòng biết ơn và những kỷ niệm đẹp. Việt Nam sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”, người đẹp bày tỏ.

Bên cạnh các hoạt động tìm hiểu di sản và thiện nguyện, chương trình giao lưu tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) cũng mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các thí sinh Miss Charm 2026.

Miss Charm Indonesia Gisela Thesalonica Silalahi cho biết chuyến thăm trường là một trong những khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình tại Việt Nam.

“Việc có thể kết nối với sinh viên, trao đổi góc nhìn và chứng kiến giáo dục tiếp tục trao quyền cho người trẻ vượt qua mọi biên giới thực sự rất ý nghĩa đối với tôi”, Gisela chia sẻ.

Trải nghiệm giao lưu tại UEF giúp các thí sinh có dịp trò chuyện với sinh viên Việt Nam, chia sẻ quan điểm và tìm hiểu về môi trường học tập tại địa phương. Đây cũng là hoạt động góp phần kết nối người trẻ đến từ nhiều quốc gia, thông qua những mối quan tâm chung về tri thức và phát triển bản thân.

Chia sẻ về hành trình tại Việt Nam, Balroop Aujla – Miss Charm Malaysia cho biết đây là chuyến đi mà cô sẽ không thể quên. Trong số những trải nghiệm để lại ấn tượng sâu sắc, Balroop đặc biệt nhắc đến hoạt động thiện nguyện tại phòng khám đa khoa diễn ra ngày 27.11. Việc gặp gỡ các bác sĩ, nhân viên y tế và chứng kiến sự tận tâm của họ đã chạm đến trái tim cô.

“Trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách gần gũi cũng khiến tôi nhớ mãi. Sự ấm áp của người dân và cách truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày khiến tôi rất xúc động”, Balroop chia sẻ.

Người đẹp Malaysia nhận thấy Việt Nam và Malaysia có nhiều điểm tương đồng trong tình yêu gia đình, niềm tự hào về di sản và sự hiếu khách. Theo cô, đó cũng chính là tinh thần mà Miss Charm hướng đến: kết nối con người thông qua văn hóa, giáo dục và du lịch.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm khi tham gia hoạt động thiện nguyện

Cùng chung cảm xúc, Karina Ytzell Ramirez – Miss Charm Guatemala cho biết thời gian ở Việt Nam đã mang đến cho cô những trải nghiệm đặc biệt. Hai hoạt động đáng nhớ nhất đối với người đẹp là chương trình thiện nguyện và buổi giao lưu văn hóa với sinh viên UEF.

Là người quan tâm đến các hoạt động phục vụ cộng đồng và trao quyền cho thế hệ trẻ, Karina cho rằng những trải nghiệm này có ý nghĩa sâu sắc đối với bản thân.

Dù Guatemala và Việt Nam cách nhau nửa vòng trái đất, Karina nhận ra sự tương đồng trong tính cách con người, tình cảm gia đình và niềm tự hào về truyền thống dân tộc. “Những khác biệt văn hóa không nên chia rẽ chúng ta, mà cần trở thành cơ hội để học hỏi lẫn nhau”, người đẹp Guatemala chia sẻ.

Các người đẹp Miss Charm 2026 thưởng thức chương trình LOALOA Show và giao lưu cùng diễn viên

Trong chuyến hành trình tại Việt Nam, các thí sinh Miss Charm 2026 được tiếp cận văn hóa qua nhiều hình thức: từ di sản truyền thống, nghệ thuật thủ công, trình diễn âm nhạc đến hoạt động giáo dục và thiện nguyện.

Những trải nghiệm này giúp các người đẹp hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để họ chia sẻ góc nhìn của mình với cộng đồng quốc tế.

Qua những hoạt động này, Miss Charm 2026 tiếp tục nhấn mạnh thông điệp về vẻ đẹp gắn với bản sắc văn hóa và trách nhiệm xã hội. Với các thí sinh, hành trình tại Việt Nam không chỉ là cuộc tranh tài để chạm đến vương miện, mà còn là cơ hội để học hỏi, kết nối và lưu giữ những ký ức ý nghĩa.

Miss Charm 2026 diễn ra tại Việt Nam với chủ đề The Beauty of Cultural Identity (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa). Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tối 5.12.2026 tại TP.HCM.