Cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, giảng viên, Tăng Ni sinh các khóa cùng hơn 2.500 Phật tử trở về tu học.

Với tinh thần từ bi hướng dẫn hàng hậu học và Phật tử trên lộ trình tìm cầu giải thoát, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ nhấn mạnh việc tham dự khóa tu Ngày an lạc chính là phước đức của người con Phật.

Ngài ân cần nhắc nhở, khi trở về Học viện tu tập, mỗi Phật tử cần giữ tâm an trú trong chánh niệm, kết duyên lành với Tam bảo, Thánh chúng, đồng thời hòa hợp cùng chư Tăng và đại chúng; có như vậy, phước đức mới thật sự phát sinh và tăng trưởng.

Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị

Bên cạnh đó, Đức Pháp chủ cũng sách tấn hành giả trong quá trình tu tập, nếu nhận thấy bản thân hữu duyên với hạnh nguyện của vị Phật hay Bồ-tát nào thì nên chuyên tâm quán tưởng và tinh tấn hành trì đúng pháp môn ấy.

Theo ngài, chính sự chuyên nhất cùng niềm tin vững chãi nơi pháp môn sẽ giúp hành giả cảm ứng được sự gia hộ, hộ niệm của chư Phật, Bồ-tát, từ đó gặt hái những kết quả an lành, viên mãn trên đường đạo.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ chủ đề Tu tập trong chánh niệm

Tiếp nối chương trình, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện đã có thời pháp thoại chia sẻ cùng đại chúng với chủ đề "Tu tập trong chánh niệm".

Thượng tọa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chánh niệm từ ý nghĩ, lời nói đến hành động trong đời sống thường nhật cũng như giao tiếp, ứng xử, xem đây là nền tảng giúp hành giả có được sự an lạc tự thân và thăng tiến trong giáo pháp.

Tăng Ni sinh Học viện cùng hơn 2.500 Phật tử thính pháp

Được biết, trong khuôn khổ khóa tu Ngày an lạc, đại chúng còn được chư tôn đức hướng dẫn thực tập tọa thiền, tụng kinh tại chánh điện, thọ trai trong chánh niệm và thiền hành.

Buổi chiều cùng ngày, khóa tu tiếp tục với thời khóa niệm Phật và chương trình vấn đáp Phật pháp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khóa tu Ngày an lạc được tổ chức ở Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM