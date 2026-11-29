Sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai được trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng sáng tác âm nhạc. Ảnh: Quốc Hồng

30 học sinh, sinh viên trẻ được bồi dưỡng sáng tác Văn học và Âm nhạc

Tại Trường THPT Chuyên Lào Cai, 15 học sinh lớp 10 và lớp 11 chuyên Văn tham gia lớp bồi dưỡng kéo dài 4 ngày (26–29/11) cùng TS, nhà văn Phạm Duy Nghĩa và PGS.TS, nhà văn Ngô Văn Giá.

Không dừng ở lý thuyết về văn xuôi Việt Nam đương đại, kỹ năng viết truyện ngắn, tản văn, bút ký hay làm thơ, các em trực tiếp bước vào thực hành: đọc, phân tích, nghe góp ý và sửa bài ngay trên bản thảo.

Qua những buổi trao đổi sát sườn ấy, nhiều ý tưởng bước đầu được định hình, tạo ra 4 tác phẩm gồm 1 tản văn và 3 bài thơ ngay trong thời gian diễn ra lớp học, mở ra hướng trau chuốt tiếp theo cho các cây bút trẻ.

Ở lớp Âm nhạc diễn ra trong 5 ngày (25–29/11) tại Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Lào Cai, 15 sinh viên các khóa K24, K25, K26, trong đó có 13/15 em là người dân tộc thiểu số thuộc 5 dân tộc Mông, Dao, Ê Đê, Hà Nhì, Lự đã biến lợi thế bản sắc thành chất liệu sáng tác.

Dưới sự hướng dẫn của ThS, nhạc sĩ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Phùng Chiến và nhạc sĩ Kim Xuân Hùng, học viên học cách chọn đề tài, viết lời ca, phát triển giai điệu và khai thác chất liệu âm nhạc dân gian các dân tộc tỉnh Lào Cai thông qua nghe phân tích tác phẩm minh họa, sửa bài trực tiếp và hoàn thiện ca khúc.

Kết quả, 100% học viên hoàn thành 15 tác phẩm âm nhạc mới, với 4 ca khúc tiêu biểu được công bố tại lễ bế giảng.

Tại lễ bế mạc đợt bồi dưỡng sáng tác trẻ, các em học sinh đã trình diễn 1 số tác phẩm tiêu biểu. Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho các em học sinh tham dự Trại bồi dưỡng sáng tác trẻ năm 2026.

Trải nghiệm thực hành sát với thực tiễn sáng tác và nguồn vốn dân gian vùng cao giúp người trẻ tự tin hơn trên hành trình cầm bút, viết nhạc.

Từ những tác phẩm đầu tay này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục chọn lọc, giới thiệu trên Tạp chí Văn nghệ Lào Cai và Trang thông tin điện tử Văn nghệ Lào Cai, đồng thời phối hợp cùng các nhà trường và chi hội chuyên ngành đồng hành lâu dài cùng tác giả trẻ.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Quốc Hồng

Các giảng viên và đại biểu tham dự bế mạc đợt bồi dưỡng sáng tác trẻ tại Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Các em học sinh, sinh viên tham dự bồi dưỡng sáng tác Văn học và Âm nhạc. Ảnh: Quốc Hồng

Trao Giấy chứng nhận cho các học viên lớp sáng tác văn học. Ảnh: Quốc Hồng

Niềm vui với những sáng tác đầu tay của học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Trao Giấy chứng nhận cho các học viên lớp sáng tác âm nhạc. Ảnh: Quốc Hồng