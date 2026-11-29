Theo Henley Passport Index cập nhật tháng 11-2026, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 85 thế giới, đồng hạng với Chad, Comoros, Guinea-Bissau và Jordan. Số điểm đến có thể tiếp cận mà không cần xin visa trước tăng từ 49 lên 50.

Henley Passport Index đánh giá 199 hộ chiếu dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Dữ liệu được tổng hợp từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 85 thế giới, đồng hạng với Chad, Comoros, Guinea-Bissau và Jordan. Ảnh: Internet

Trong khu vực Đông Nam Á, công dân Việt Nam có thể đến 9 quốc gia không cần xin visa trước, gồm: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, Lào, Campuchia và Myanmar.

Ngoài ra, nhiều điểm đến khác cũng nằm trong danh sách như Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, Chile, Panama, Barbados, Dominica và quần đảo Cook. Nga cũng áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép cấp thị thực tại cửa khẩu hoặc yêu cầu giấy phép du lịch điện tử (ETA), như Maldives, Nepal, Mauritius, Madagascar, Kenya và Seychelles.

Ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, Singapore đứng đầu với 193 điểm đến không cần xin visa trước; Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cùng xếp thứ hai với 188 điểm đến; Hàn Quốc đứng thứ ba với 187 điểm đến.

Việc hộ chiếu Việt Nam tăng hạng cho thấy khả năng tiếp cận các điểm đến quốc tế của công dân ngày càng được mở rộng, tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, giao lưu và hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, tùy quốc gia, du khách vẫn có thể phải xuất trình vé khứ hồi, xác nhận lưu trú, chứng minh tài chính hoặc hoàn tất khai báo trực tuyến. Vì vậy, người dân cần kiểm tra kỹ quy định của nước sở tại trước khi khởi hành.