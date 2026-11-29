Từ những nhịp kéo co rộn rã, những đường tên nỏ chuẩn xác của người trẻ vùng cao đến chiến lược gắn kết thể thao truyền thống với lễ hội và du lịch cộng đồng, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2026 không chỉ là ngày hội rèn luyện sức khỏe. Sự kiện còn mở ra không gian bảo tồn di sản sống động, thắt chặt khối đại đoàn kết và tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc Thủ đô.