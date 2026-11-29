Bản tin VHTTDL: Ngày Văn hóa Việt Nam và những giá trị văn hóa từ cộng đồng
Phát huy vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước; Liên hoan Múa rối quốc tế 2026: Hội tụ tinh hoa nghệ thuật 5 châu; Đại hội TDTT UPES1 lần thứ I: Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao; Ngày Văn hóa Việt Nam và những giá trị văn hóa từ cộng đồng… là những tin tức nổi bật trong tuần.
Nguồn Bộ VHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/ban-tin-vhttdl-ngay-van-hoa-viet-nam-va-nhung-gia-tri-van-hoa-tu-cong-dong-20260228171221759.htm