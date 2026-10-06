Nasdaq Composite lập kỷ lục mới nhờ cổ phiếu AI

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 5/10, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,05% và đóng cửa với kỷ lục 27.477 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 91 điểm, tương đương 0,18%, kết thúc ở mức 51.268 điểm trong khi S&P 500 tăng 0,66% lên 7.774 điểm.

Một số cổ phiếu gắn liền với giao dịch trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy Nasdaq Composite. SpaceX đã tăng hơn 7%, trong khi các công ty hyperscaler như Meta Platforms (Facebook) và Microsoft lần lượt tăng gần 2% và hơn 1%; Nvidia và Tesla cũng tăng 2%.

Ông Jay Hatfield, người sáng lập và CEO của Infrastructure Capital, nói với CNBC rằng công nghệ “giống như giao dịch trái phiếu nghịch đảo. Xu hướng là mua công nghệ, bán mọi thứ khác và do đó, công nghệ là lĩnh vực không thể ngăn cản được”.

Ông Hatfield nói thêm rằng công nghệ đã đóng vai trò như một nơi trú ẩn an toàn kể từ sau đại dịch, với lý do ngành này có mức tăng trưởng lợi nhuận và độ nhạy tương đối thấp với lãi suất.

Ông Hatfield nói: “Việc doanh nghiệp phải trả nợ bao nhiêu thực sự không quan trọng và nhu cầu về máy tính rất lớn, [vì vậy công nghệ] không thực sự bị ảnh hưởng bởi lãi suất”.

Khi cổ phiếu công nghệ tăng điểm, lợi suất trái phiếu cũng tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng hơn 3 điểm cơ bản (bps) lên 5,311%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm tăng hơn 3 bps lên 5,664%. Cả hai lợi suất đều tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm trong những tuần gần đây, do các nhà giao dịch lo ngại rằng lạm phát sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Cổ phiếu và trái phiếu biến động khi các nhà giao dịch xử lý báo cáo mới nhất của ISM về tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ. Báo cáo ISM cho thấy Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ đạt 54,9% trong tháng 9, gần bằng với kỳ vọng. Tuy nhiên, con số đó thấp hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số này trong tháng trước.

Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang Fed, cơ quan sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 9 - có khả năng làm sáng tỏ quyết định tăng lãi suất thêm 25 bps vào tháng trước. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng theo dõi giá dầu, vốn đã giảm vào ngày 5/10. Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 1,89% ở mức 100,32 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas giảm 1,8% xuống mức 89,43 USD/thùng.

Chiến lược gia Beata Manthey của Citi viết: “Bất chấp danh sách các trở ngại ngày càng tăng (ví dụ: địa chính trị, lãi suất cao hơn), chứng khoán toàn cầu đã tăng khoảng 12% so với đầu năm và chỉ ở dưới mức kỷ lục”.

"Liệu sự bình tĩnh tương đối này có cho thấy các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu sẽ chứng tỏ khả năng phục hồi trước những cú sốc vĩ mô đang diễn ra hay cuối cùng cổ phiếu sẽ cần phải điều chỉnh để phản ánh chính xác hơn bối cảnh rủi ro hiện tại? Mặc dù mức độ không chắc chắn vẫn còn cao, nhưng hiện tại chúng tôi nghiêng về 'khả năng phục hồi'”, ông cho biết thêm.