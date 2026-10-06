Dự kiến khoảng 99,86% hộ, cá nhân kinh doanh được áp dụng thủ tục thuế đơn giản

Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể Trịnh Thị Hương trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong đó, các chính sách hỗ trợ về thuế và thủ tục thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được đặc biệt quan tâm. Mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay không chỉ dừng ở việc miễn, giảm thuế mà còn phải bảo đảm thủ tục áp dụng thuế đơn giản, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Ngoài việc tiếp tục quy định các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như hưởng thuế suất thấp hơn thuế suất thông thường, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, dự thảo Luật bổ sung quy định nâng mức doanh thu đến 10 tỷ đồng để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, theo phương thức thuế suất nhân với doanh thu.

Đây là chính sách có thể thực hiện ngay khi Luật có hiệu lực. Với chính sách này, dự kiến khoảng 99,86% hộ, cá nhân kinh doanh và 81% doanh nghiệp được áp dụng thủ tục nộp thuế đơn giản.

Theo bà Trịnh Thị Hương, việc quy định nội dung này tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khẳng định quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ toàn diện, thực chất, đồng bộ, kịp thời cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo Luật xác định rõ nguyên tắc chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp; đồng thời, đổi mới công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ.

Theo đó, việc hỗ trợ phải có trọng tâm, có thời hạn và gắn với kết quả đầu ra. Chính sách được thực hiện theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ doanh nghiệp siêu nhỏ lên doanh nghiệp nhỏ, từ doanh nghiệp nhỏ lên doanh nghiệp vừa và từ doanh nghiệp vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn.

“Như vậy, thước đo của chính sách hỗ trợ phát triển được chuyển từ số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ sang sự phát triển và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ”, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể nhấn mạnh.

Cùng với đó, dự thảo Luật quy định việc quản lý chính sách chuyển từ chú trọng quy trình, thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình. Phương thức, quy trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đẩy mạnh số hóa trên cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu về doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động hỗ trợ.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật là chuyển tư duy từ Nhà nước trực tiếp cung cấp hỗ trợ sang Nhà nước kiến tạo hệ sinh thái và dẫn dắt nguồn lực phát triển doanh nghiệp.

Dự thảo Luật quy định tương đối toàn diện về hệ sinh thái hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối các đơn vị hỗ trợ, chuyên gia, cơ sở ươm tạo, cơ sở thí nghiệm dùng chung, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, hiệp hội và doanh nghiệp lớn.

Đồng thời, dự thảo Luật cũng bổ sung nhiều hình thức hỗ trợ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn nội dung và đơn vị hỗ trợ; chuyển từ việc “Nhà nước hỗ trợ cái mình có sang hỗ trợ thứ doanh nghiệp cần” thông qua các hình thức như phiếu hỗ trợ doanh nghiệp, đặt hàng, giao nhiệm vụ...

Theo định hướng này, theo bà Hương, ngân sách nhà nước không chỉ để “chi hỗ trợ” mà sẽ đóng vai trò vốn dẫn dắt, chia sẻ rủi ro và huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển doanh nghiệp.

Về các chính sách cụ thể, dự thảo Luật thiết kế hai nhóm chính sách hỗ trợ phát triển, gồm chính sách hỗ trợ chung và chính sách hỗ trợ trọng tâm cho một số nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên phát triển.

Nhóm chính sách hỗ trợ chung tập trung vào các giải pháp khơi thông những điểm nghẽn đang cản trở hoạt động và phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, trọng tâm là tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường. Doanh nghiệp được mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn và phương thức tài chính mới; tạo thuận lợi hơn về mặt bằng sản xuất; được hỗ trợ chuyên sâu về nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Chính sách cũng chuyển từ hỗ trợ xúc tiến thương mại đơn lẻ sang nâng cao năng lực đáp ứng thị trường, kết nối đầu ra và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế./.