Việt Nam nhập hơn 124 nghìn tấn thịt heo, giá heo hơi trong nước giảm sâu

Số liệu của Hải quan cho thấy trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 124.100 tấn thịt heo, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng trị giá chỉ 213 triệu USD, giảm 24%. Tính bình quân, mỗi kg thịt heo nhập khẩu có giá khoảng 45.000 đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương.

Giá heo hơi trong nước cũng đang ở vùng thấp nhất từ đầu năm. Tính đến ngày 6/10, giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương, trong đó miền Nam có mức giảm mạnh nhất. Mặt bằng giá phổ biến trên cả nước hiện dao động quanh mức 54.000–56.000 đồng/kg.

Diễn biến giá hiện nay cho thấy thị trường heo hơi đang chịu áp lực từ cả cung và cầu. Sau giai đoạn giảm kéo dài, giá xuống vùng 54.000–56.000 đồng/kg khiến biên lợi nhuận của người chăn nuôi tiếp tục bị thu hẹp, nhất là trong bối cảnh chi phí thức ăn đã nhiều lần điều chỉnh tăng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng đàn lợn cả nước ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, người chăn nuôi gặp khó khi giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần điều chỉnh tăng trong 9 tháng, làm gia tăng chi phí đầu vào và gây áp lực đến hiệu quả chăn nuôi.

Đáng chú ý, giá lợn hơi xuất chuồng đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Trong khi dự báo giá lợn hơi trong ngắn hạn sẽ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết chi phí nuôi hiện khoảng 56.000-60.000 đồng một kg heo hơi (chi phí nuôi tăng thêm khoảng 300.000 đồng cho mỗi 100 kg heo xuất chuồng do giá thức ăn tăng). Như vậy, với giá bán này, nhiều hộ đã không còn lợi nhuận, thậm chí lỗ.

Ông Đoán cho rằng thịt nhập khẩu giá thấp cũng tạo thêm sức ép cho heo trong nước. Hiện, một số nước có chi phí thức ăn chăn nuôi thấp hơn, trong khi Việt Nam vẫn phải nhập nhiều nguyên liệu sản xuất thức ăn và chịu thêm chi phí vận chuyển, khiến giá thành chăn nuôi khó cạnh tranh.

Cùng lúc, nguồn cung trong nước cũng đang tăng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ước tính đàn heo cả nước đến cuối tháng 9 tăng 5,4% so với cùng kỳ. Khi lượng heo sẵn sàng đưa ra thị trường tăng trong lúc sức mua chưa cải thiện tương ứng, giá heo hơi khó bật lên.