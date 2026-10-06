Giá dầu quay đầu, Phố Wall tăng điểm

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,18% lên 51.267 điểm, S&P 500 tăng 0,66% lên 7.773 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh nhất với 1,05%, lên 27.477 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ giá dầu hạ nhiệt sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cho biết sẽ giải phóng dự trữ nhiên liệu. Dầu Brent giảm 1,89% xuống 100,32 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,8% còn 89,43 USD/thùng.

Đà giảm của dầu giúp thị trường bớt lo ngại về áp lực lạm phát, nhất là trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh thời gian qua đã khiến kỳ vọng lãi suất của FED trở nên khó đoán hơn.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu vẫn là yếu tố gây sức ép. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 3 điểm cơ bản lên 5,312%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản lên 5,665%. Việc lợi suất duy trì ở mức cao làm dấy lên lo ngại chi phí vay vốn sẽ tiếp tục gây sức ép lên định giá cổ phiếu, ngay cả khi FED tạm thời giữ nguyên lãi suất.

Dữ liệu kinh tế công bố trong ngày cho thấy khu vực dịch vụ Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global tăng lên 58,8 điểm trong tháng 9, còn PMI tổng hợp lên 58,4 điểm, đều ghi nhận tốc độ mở rộng mạnh nhất trong hơn 5 năm. Trong khi đó, chỉ số dịch vụ của ISM giảm nhẹ xuống 54,9 điểm nhưng vẫn đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 27 liên tiếp.

Các số liệu này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức bền, qua đó hỗ trợ triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng có thể khiến FED thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố vào 7-10, để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất trong những tháng tới.

Trong nhóm cổ phiếu lớn, Cisco tăng 2,84%, Visa tăng 2,51% và Microsoft tăng 1,12%. Ngược lại, Intel giảm mạnh 6,4%, trở thành một trong những cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên các chỉ số chính.