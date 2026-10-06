Tăng tốc hoàn thành bệnh viện 500 giường và tháo gỡ điểm nghẽn điều trị

Nhà thầu tập trung thi công Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ hạ tầng, ngành y tế thành phố cũng đang quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc trong mua sắm trang thiết bị chuyên sâu và đảm bảo nguồn thuốc, hóa chất đáp ứng nhu cầu điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Là công trình y tế trọng điểm cấp vùng với tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng, dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ từng trải qua giai đoạn đình trệ do các vướng mắc về cơ chế pháp lý hợp đồng EPC và hiệp định vay vốn ODA từ Chính phủ Hungary hết hiệu lực. Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển đổi mô hình sang 100% vốn đầu tư công, dự án đã chính thức gỡ vướng và tái khởi động mạnh mẽ từ tháng 3/2026.

Sở Y tế Cần Thơ cho biết: tính đến tháng 10/2026, công trường thi công đang duy trì nhịp độ khẩn trương nhằm hoàn thành toàn bộ phần xây dựng trước khi kết thúc năm 2026. Đại diện Sở Y tế thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết: Dự án được lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân quan tâm chỉ đạo sâu sát; liên danh nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực cho giai đoạn nước rút này. Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động đầu năm 2027 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung bướu cho người dân miền tây.

Trong khi cơ sở mới đang hoàn thiện, công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hiện hữu vẫn được duy trì liên tục với nhiều giải pháp cấp bách. Tháng 6/2026, Sở Y tế đã bàn giao và đưa vào vận hành một hệ thống máy gia tốc tuyến tính (LINACS) tại cơ sở 1 (đường Châu Văn Liêm). Thiết bị này hiện hoạt động hết công suất, phục vụ trung bình từ 140 đến 150 lượt bệnh nhân mỗi ngày đêm.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra máy gia tốc mới tại Bệnh viện Ung bướu trước khi đưa vào sử dụng. (Ảnh: MINH TRUNG)

Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống máy xạ trị hiện đại thứ hai tại cơ sở 3 (xã Phong Điền) lại đang gặp phải "nút thắt" pháp lý. Nguyên nhân xuất phát từ việc lãnh đạo đơn vị cung cấp-Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ liên quan đến vụ án hình sự và bị khởi tố, dẫn đến tình trạng thiếu người đại diện theo pháp luật để thực hiện các bước tiếp theo.

Trước tình hình đó, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã chủ động làm việc với hãng sản xuất thiết bị để tìm giải pháp kỹ thuật, đồng thời tích cực xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan thẩm quyền nhằm sớm hoàn thiện lắp ráp. Trong quá trình thương thảo hợp đồng trước đó, bệnh viện cũng đã đàm phán thành công gói hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành trị giá khoảng 11,3 tỷ đồng từ các nhà thầu (Việt Mỹ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư y tế Sao Kim), bao gồm các thiết bị phụ trợ, phần mềm AI Contouring và mở rộng thời gian bảo hành. Đối với các vi phạm tiến độ hợp đồng của nhà thầu, bệnh viện đang xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với trang thiết bị, tình hình cung ứng thuốc và hóa chất điều trị ung thư tại bệnh viện đã đi vào ổn định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho bệnh nhân bảo hiểm y tế và điều trị tự nguyện. Bệnh viện đang triển khai gói thầu lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán hơn 154,27 tỷ đồng để mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị chẩn đoán. Gói đầu tư này giúp duy trì tính liên tục cho các chu kỳ hóa trị và xét nghiệm sinh học phân tử trong thời gian tới.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ người bệnh tiếp cận các liệu pháp điều trị đích và miễn dịch tiên tiến với chi phí hợp lý, bệnh viện đã hợp tác với các hãng dược phẩm triển khai chương trình hỗ trợ cho 4 loại thuốc đặc trị gồm: Imfinzi (durvalumab), Lynparza (olaparib), Tagrisso (osimertinib) và Imjudo (tremelimumab).

Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ cũng liên tục cập nhật các phác đồ điều trị mới như "Cá thể hóa và điều trị duy trì" trong ung thư tiêu hóa-tiết niệu, kiểm soát tai biến giảm natri máu... nhằm sẵn sàng chuẩn bị cho việc chuyển giao đồng bộ sang cơ sở 500 giường hiện đại.