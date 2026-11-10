Nâng bước ước mơ hiếu học

Tiếp sức học sinh hiếu học

Chủ động kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, năm học 2026-2027, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau nhận được trên 2,1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật qua 2 đợt phát động. Nguồn lực này kịp thời hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập tốt trên địa bàn.

Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau, cho biết: “Mỗi suất học bổng, mỗi phần hỗ trợ, mỗi sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân góp phần mở thêm cánh cửa học tập, cơ hội phát triển và tương lai tốt đẹp hơn cho các em. Hội Khuyến học tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành bằng nhiều hình thức: ủng hộ quỹ Khuyến học; trao học bổng; tài trợ kinh phí nghiên cứu, sáng tạo; hỗ trợ dụng cụ, phương tiện học tập; đỡ đầu học sinh, sinh viên có năng khiếu; hỗ trợ chương trình phát triển tài năng và các hình thức phù hợp khác. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng góp phần trách nhiệm, cùng trao cơ hội, chúng ta sẽ tạo nên nguồn lực lớn để chăm lo cho thế hệ trẻ”.

Ðồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, trao học bổng cho học sinh hiếu học.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ vào tháng 10 vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao tặng 120 xe đạp và 120 suất học bổng cho 120 em học sinh giỏi, xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường trong tỉnh.

Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, san sẻ những lo toan trước mắt và tiếp thêm nghị lực để các em vững tin trên hành trình chinh phục tri thức.

Em Nguyễn Trọng Nhân, học sinh Lớp 9A7, Trường THCS Thanh Tùng (xã Thanh Tùng), xúc động bày tỏ: “Nhận được học bổng và xe đạp, con rất mừng. Sự hỗ trợ này giúp con mua thêm dụng cụ học tập và có phương tiện đi lại thuận tiện hơn để tiếp tục vươn lên”.

Mạnh thường quân trao học bổng, xe đạp cho học sinh vượt khó hiếu học tỉnh Cà Mau.

Không ðể học sinh nghèo từ bỏ ước mơ

Với vai trò nòng cốt trong việc xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời và là cầu nối huy động nguồn lực phát triển nhân tài, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh luôn hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em duy trì việc học, nuôi dưỡng ước mơ.

Tại xã Khánh Bình, từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh hội, Hội Khuyến học xã và các chi hội trực thuộc tích cực vận động thêm nguồn lực xã hội hoá, duy trì các mô hình như: nuôi heo đất, đổi rác thải gây quỹ khuyến học... Qua đó, tạo nguồn quỹ học tập tiếp sức cho học sinh khó khăn, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Sau nhiều năm theo chồng đi làm ăn xa, khi chồng mất, chị Nguyễn Thị Muội đưa hai con nhỏ về quê mưu sinh. Ba mẹ con thuê căn phòng nhỏ gần trường. Chị vừa buôn bán nhỏ, vừa tranh thủ làm thuê để nuôi con, đứa học tiểu học, đứa mẫu giáo. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, mỗi khi có học bổng hay quà hỗ trợ, Hội Khuyến học xã quan tâm xét tặng, giúp các con chị có thêm điều kiện đến trường.

Chị Nguyễn Thị Muội chia sẻ: “Hội Khuyến học xã và nhà trường quan tâm nhiều tới gia đình, tặng học bổng cho con tôi đi học. Nhờ vậy mà con tôi có điều kiện đến trường và học tập tốt hơn”.

Hội Khuyến học phường An Xuyên làm việc với các Chi hội Khuyến học về công tác vận động xã hội hoá, chăm lo cho học sinh vượt khó.

Tại xã Phong Hiệp, hoàn cảnh bà Huỳnh Lan Ðài (64 tuổi) cũng nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, bà và đứa con nuôi chưa có nơi ở ổn định, phải sống nhờ nhà em trai. Thu nhập chủ yếu từ làm thuê bấp bênh khiến việc lo cho con ăn học thêm phần chật vật. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, vào năm học mới, Hội Khuyến học xã vận động các nguồn lực hỗ trợ cháu bằng tập sách, xe đạp hoặc học bổng.

Xúc động trước sự quan tâm của Hội, bà Huỳnh Lan Ðài chia sẻ: “Từ khi con tôi lên lớp 6, hiện đang học lớp 9, thỉnh thoảng Hội Khuyến học có xét tặng học bổng, hỗ trợ tập vở, cặp, xe đạp để cháu đến trường”.

Với học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất học bổng, chiếc xe đạp hay quyển tập được trao đúng lúc đều mang ý nghĩa thiết thực. Ðó là sự sẻ chia với gia đình, là nguồn động viên để các em vượt qua thiếu thốn, kiên trì theo đuổi con đường học tập. Từ những nghĩa tình ấy, nhiều ước mơ được tiếp tục nuôi dưỡng, nhiều em có thêm cơ hội vươn lên bằng chính nghị lực và tri thức của bản thân.