Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Các lớp trung cấp LLCT K2.A06; K2. B06; K2.B07có 130 học viên là cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập các học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, thiết thực về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; các vấn đề cốt lõi về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển địa phương.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt, trong đó đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, đồng thời khẳng định “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Những tư tưởng đó đến hôm nay vẫn giữ nguyên giá trị, bởi mọi chủ trương, đường lối muốn đi vào cuộc sống, mọi nhiệm vụ phát triển muốn đạt kết quả đều cần được hiện thực hóa bằng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Chính vì vậy, đào tạo Trung cấp trung cấp LLCT không đơn thuần là hoàn thành một chương trình đào tạo hay đáp ứng một yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ. Sâu xa hơn, đây là quá trình bồi đắp nền tảng tư tưởng, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực nhận thức và phương pháp công tác; giúp mỗi học viên biết soi chiếu lý luận vào thực tiễn, từ thực tiễn trở lại làm sâu sắc hơn nhận thức lý luận. Đó cũng là sự chuẩn bị cần thiết để đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để các khóa học hoàn thành toàn bộ nội dung yêu cầu kế hoạch đề ra, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh đề nghị các giảng viên, học viên luôn đổi mới phương pháp dạy và học; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế lớp học và các quy định của Nhà trường; nêu cao tinh thần chủ động, tự học, tự nghiên cứu; tăng cường sự trao đổi đa chiều, kích thích tư duy phản biện và đặc biệt là nâng cao khả năng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn; góp phần giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.