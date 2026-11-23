Trung tá Trần Đăng Dương thông tin về chiến dịch “Không một mình” đến học sinh THCS. Ảnh: C.N

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (phường Bàn Thạch) và giáo viên.

Tại đây, Trung tá Trần Đăng Dương, báo cáo viên của Công an phường Bàn Thạch đã tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng, hưởng ứng chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, hành vi xâm hại trên môi trường mạng.

Trung tá Trần Đăng Dương phổ biến những nội dung thiết thực về an toàn trên không gian mạng; giúp các em nhận diện các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo, đe dọa, bắt nạt trực tuyến và hành vi xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em.

Chương trình tuyên truyền thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. Ảnh: C.N

Đồng thời hướng dẫn học sinh kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng internet an toàn, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và cách xử lý khi gặp những tình huống bất thường trên môi trường mạng.

Điểm nhấn của chương trình là phương pháp tuyên truyền tương tác thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở, video minh họa và các tình huống thực tế. Qua đó, giúp học sinh chủ động suy nghĩ, trao đổi, đưa ra cách xử lý phù hợp, giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ.

Trung tá Trần Đăng Dương chia sẻ, bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Công an phường còn triển khai thử thách trực tuyến “Không một mình” dành cho học sinh, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, khuyến khích các em cùng tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Qua đó, Công an phường Bàn Thạch mong muốn mỗi học sinh không chỉ biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trên không gian mạng mà còn trở thành một người bạn có trách nhiệm, biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ bạn bè khi gặp khó khăn.

“Không một mình” là chiến dịch toàn quốc phòng chống xâm hại trực tuyến, lừa đảo và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Chiến dịch năm nay diễn ra từ 10/10 đến 10/12/2026 trên toàn quốc, do Cục An ninh mạng, Liên minh Niềm tin số (DTA), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và Zeit khởi xướng, với sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UNODC và UNICEF tổ chức.