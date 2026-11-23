Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Hồng Gia

Sáng 23/11, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15 và Luật Tư pháp người chưa thành niên cho học sinh Trung tâm GDNN – GDTX Lê Quý Đôn (xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên).

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Hưng Yên tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Ảnh: Hồng Gia.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Hưng Yên thông tin về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205 như: Những chủ thể được bảo vệ theo Nghị quyết; việc cung cấp thông tin vụ việc dân sự công ích; vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

Bên cạnh đó, học sinh cũng được tuyên truyền về bạo lực học đường, phổ biến các quy định nhân văn và chế tài của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi tình huống, tìm hiểu về pháp luật. Ảnh: Hồng Gia.

Cũng tại buổi tuyên truyền, học sinh Trung tâm GDNN – GDTX Lê Quý Đôn cùng cán bộ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Hưng Yên giao lưu, trả lời câu hỏi tình huống, tìm hiểu về pháp luật.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp học sinh Trung tâm GDNN – GDTX Lê Quý Đôn hiểu rõ hơn về quyền của mình; nhận diện được các hành vi vi phạm pháp luật; biết cách tự bảo vệ bản thân và lên tiếng khi cần thiết. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn minh