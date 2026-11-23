Ảnh minh họa

Năm 2019, khi vào năm cuối đại học, Zhou Ge nhận tin chuyên ngành kiến trúc cảnh quan mà cô đang học tại trường bị loại bỏ. Thay vì hụt hẫng, cô lại thấy nhẹ nhõm. Trên thực tế, chương trình đào tạo 5 năm ở trường đại học khác xa những gì Zhou từng hình dung. Cách giảng dạy thiếu logic của giảng viên càng khiến Zhou gặp nhiều trở ngại, nhất là khi cô vốn không có thế mạnh về thiết kế hay bản vẽ kỹ thuật.

Tương tự, Long Wenxiang, người tốt nghiệp ngành Phát thanh và Truyền hình năm 2018, không bất ngờ khi chuyên ngành anh từng học bị loại bỏ. Theo anh, sự phát triển của mạng xã hội đã khiến truyền thông truyền thống trở nên lỗi thời, kéo theo những thay đổi về yêu cầu kỹ năng. Từ thực tế công việc quản lý thương hiệu tại Trùng Khánh, Long nhận ra kiến thức giảng đường đã xa rời thực tiễn, bởi khi kỹ thuật quay video được AI đơn giản hóa, người làm nghề phải cạnh tranh bằng tư duy, sự sáng tạo và óc thẩm mỹ.

Ngành học của Zhou và Long chỉ là hai trong số 39 chuyên ngành bị Đại học Tứ Xuyên chính thức loại bỏ từ năm 2019, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc học, hoạt hình hay quản lý dịch vụ công. Đợt tái cấu trúc quy mô lớn này từng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhưng kể từ đó, tiến trình cải cách chuyên ngành đại học tại Trung Quốc lại càng tăng tốc.

Những năm gần đây, nhiều ngành học "truyền thống" ở Trung Quốc - từ thiết kế đến quản trị kinh doanh - đang bị cắt giảm chỉ tiêu, tạm dừng tuyển sinh, sáp nhập hoặc "khai tử" để nhường chỗ cho STEM, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực liên ngành. Các chương trình đào tạo đại học ngày càng bám sát chiến lược quốc gia, nhu cầu doanh nghiệp, định hướng phát triển tương lai và triển vọng việc làm. Công cuộc "thay máu" chuyên ngành đại học mang đến cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Tại Trung Quốc, các chương trình đào tạo đại học ngày càng bám sát chiến lược quốc gia và nhu cầu doanh nghiệp.

Nhu cầu thay đổi theo thời cuộc

Hệ thống chuyên ngành đại học tại Trung Quốc luôn vận động song hành cùng những biến chuyển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, giáo dục của đất nước chịu ảnh hưởng từ mô hình Liên Xô, tập trung đào tạo nhân lực chuyên sâu phục vụ công nghiệp hóa với trọng tâm là các ngành kỹ thuật, nông nghiệp và sư phạm.

Năm 1977, khi kỳ thi tuyển sinh đại học (gaokao) được khôi phục sau hơn một thập kỷ gián đoạn, các ngành học cơ bản như toán học, văn học Trung Quốc và triết học thu hút đông đảo thí sinh bước chân vào giảng đường đại học. Đến cuối thập niên 1970, công cuộc cải cách và mở cửa đã tạo đà cho khối ngành tài chính, kinh tế lên ngôi trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, nhờ mở ra cơ hội việc làm thu nhập cao trong lĩnh vực ngân hàng và kiểm toán.

Giai đoạn 1970 - 1990, cải cách ngành học đại học hướng đến củng cố cấu trúc đào tạo và thoát ly khỏi mô hình kinh tế kế hoạch. Đến cuối thế kỷ 20, tiến trình cải cách ngoại hối và chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Trung Quốc đã đưa thương mại quốc tế trở thành ngành học tâm điểm.

Đầu những năm 2000, quá trình đô thị hóa thúc đẩy các ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc và quy hoạch đô thị - nông thôn phát triển mạnh, trong khi việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng kéo theo nhu cầu về nhân lực ngành luật. Một thập kỷ sau, sự trỗi dậy của các "ông lớn" công nghệ như Baidu, Alibaba và Tencent tiếp tục tạo nên "cơn sốt" đối với ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

Năm nay, 38 chuyên ngành đại học mới đã được bổ sung vào danh mục chính thức.

Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế - xã hội ngày càng biến động cùng sự bùng nổ của nhiều lĩnh vực mới từ AI đến các ngành liên ngành, hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc, với hơn 880 chuyên ngành trên toàn quốc, lại bước vào một vòng cải cách mới.

Việc nhiều ngành học truyền thống bị loại bỏ không đồng nghĩa với việc sinh viên Trung Quốc có ít lựa chọn hơn. Theo Bộ Giáo dục nước này, giai đoạn 2021 - 2025, trong khi khoảng 12.200 chương trình đại học bị ngừng hoặc tạm dừng, có tới hơn 10.200 chương trình mới được mở.

Những điều chỉnh gần đây của các trường đại học xuất phát từ kế hoạch năm 2023 của Bộ Giáo dục và bốn bộ, ngành liên quan nhằm cắt giảm hoặc loại bỏ các chuyên ngành ít nhu cầu, có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Năm 2025, 6 trường đại học mở mới ngành công nghệ và kỹ thuật bay tầm thấp; đến năm 2026, chín trường tiếp tục đưa AI hiện thân (embodied AI) vào giảng dạy. Danh mục ngành học đại học mới nhất do Bộ Giáo dục công bố hồi tháng 4 bổ sung thêm 38 chuyên ngành với định hướng rất rõ rệt: 13 ngành gắn với các từ khóa như "kỹ thuật số", "thông minh" hay "hiện đại", đồng thời lần đầu tiên công nhận khối ngành liên ngành là một nhóm ngành độc lập.

Cơ hội và thách thức sau sự thay đổi

Dù mang đến nhiều cơ hội, không ít ngành học mới mở vẫn đang trong quá trình định hình, khiến chính người học không khỏi băn khoăn về chất lượng đào tạo.

Như trường hợp của sinh viên Li You. Năm 2024, anh chọn theo học ngành Trí tuệ nhân tạo tại Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân sau khi được truyền cảm hứng từ nhân vật robot TARS trong phim "Interstellar" (2014) và nhìn thấy triển vọng nghề nghiệp rộng mở của ngành này. Tuy nhiên, chàng trai 20 tuổi sớm nhận ra chương trình đào tạo thực chất chỉ kết hợp các môn nền tảng, từ khoa học máy tính đến kỹ thuật điện tử và điện từ học.

Cơ bản thì học về AI là làm cho máy móc thông minh hơn, nhưng đôi khi tôi thấy chính mình lại đang biến thành máy móc: lên lớp, viết code, chạy thử nghiệm, chỉnh thông số và chạy đua với các công cụ mới.

Li You

Trăn trở của Li hoàn toàn có cơ sở khi tốc độ phát triển AI hiện do khu vực tư nhân dẫn dắt, vượt xa khả năng cập nhật giáo trình và nền tảng nghiên cứu của trường đại học, thậm chí nhiều sinh viên còn nắm bắt công nghệ mới nhanh hơn cả giảng viên. "Bạn vừa thành thạo một kỹ thuật thì mô hình mới đã ra đời, điều đó khiến tôi luôn sợ mình bị bỏ lại phía sau", Li nói.

Sau 2 năm, Li không còn áp lực phải giỏi mọi môn học mà xem đại học là nơi tích lũy kỹ năng nền tảng: "Ngành học này là điểm khởi đầu, nhưng không thể đóng khung tương lai của tôi".

Sinh viên tại trường Cao đẳng Dân tộc Hohhot, Nội Mông, đang tìm hiểu nguyên lý hoạt động của robot con thoi.

Đối với Zhou, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm cuối ngành lịch sử, cô nhìn lại việc trường loại bỏ ngành kiến trúc cảnh quan với nhiều cảm xúc đan xen. Theo cô, đà suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc những năm gần đây đã kéo giảm mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân lực liên quan, bao gồm cả kiến trúc sư cảnh quan.

Tuy nhiên, Zhou tin kiến trúc cảnh quan sẽ hồi sinh theo hướng mới khi quá trình đô thị hóa đòi hỏi nhiều hơn những không gian công cộng lấy con người làm trung tâm, gắn với trải nghiệm sống thực tế của cư dân.

Ngành học ấy đã đánh thức sự nhạy cảm của tôi trước thế giới mà mình đang sống.

Zhou Ge

Bỏ lại quãng thời gian đại học nhiều chật vật, chuyên ngành cũ đã mang đến cho Zhou niềm yêu thích dạo bước trong công viên và thói quen quan sát không gian sống quanh mình. Có lẽ đó cũng là một phần mục đích của giáo dục đại học, cô chia sẻ.

Cải cách tại Trung Quốc nằm trong xu hướng chung nhằm đưa AI vào chương trình giáo dục quốc gia. Trong khi Ấn Độ tích hợp trực tiếp các học phần AI vào trường học và UAE phát động Sáng kiến Giáo dục AI Quốc gia, Kazakhstan cũng ban hành chiến lược giáo dục mới vì coi AI là yếu tố quan trọng.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha bổ sung kiến thức AI vào chương trình học theo chiến lược "Tây Ban Nha kỹ thuật số". Tại Anh, Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson năm ngoái tiết lộ kế hoạch nghiên cứu chứng chỉ mới về khoa học dữ liệu và AI bên cạnh bằng GCSE và A-level.

Điều này nằm trong đợt cải tổ giáo dục lớn nhất một thập kỷ của Anh, dự kiến công bố năm 2027 và áp dụng từ tháng 9/2028. "Sau hơn 10 năm chưa cập nhật chương trình, điều quan trọng là trang bị kỹ năng giúp giới trẻ đối mặt với những thách thức của hiện tại, từ đó có thể nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống mang lại", bà Phillipson nói.

Nguồn: The World of Chinese