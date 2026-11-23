Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm và tặng quà Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Về phía tỉnh Sơn La, dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo xã Ngọc Chiến cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Trường TH&THCS Ngọc Chiến được thành lập tháng 8/2026 trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học và THCS, hiện có 67 lớp với 2.110 học sinh và 122 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường tổ chức dạy học tại điểm trung tâm, 2 phân hiệu và 9 điểm trường lẻ, điểm xa nhất cách trung tâm 16 km. Do địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, cơ sở vật chất sau sáp nhập còn thiếu đồng bộ, nhất là phòng học bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị dạy học. Nhà trường kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, bổ sung phòng học, trang thiết bị, sân chơi, nhà thể thao đa năng; đồng thời tiếp tục hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bố trí đủ đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục; đặc biệt chú trọng học sinh vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; các em học sinh chăm ngoan, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong đoàn công tác trao áo ấm cho học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trao áo ấm cho học sinh.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tặng tivi cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã tặng Trường TH&THCS Ngọc Chiến 1 chiếc tivi, 400 áo ấm và 400 cuốn sách giáo dục tài chính; trao 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhận đỡ đầu 1 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cũng trao 2 suất quà cho người có uy tín trên địa bàn xã Ngọc Chiến.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trao quà cho các học sinh.

Đại diện Công ty Tài chính TNHH Home Credit Việt Nam tặng áo ấm cho học sinh Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Giáo viên và học sinh Trường TH&THCS Ngọc Chiến chào đón đoàn công tác.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm và tặng quà Trường TH&THCS Ngọc Chiến.