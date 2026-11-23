Từ truyền thống hiếu học của gia đình đến lựa chọn nghề giáo

Tình yêu với ngôn ngữ, văn chương và nghề dạy học của Hương Giang được nuôi dưỡng từ nhỏ qua sự tận tụy với nghề và tinh thần trọng tri thức của ông bà, bố mẹ. Khi theo học tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), cô được thầy cô và các thế hệ học sinh đi trước truyền cảm hứng, từ đó xác định ngành Đông phương học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) là mục tiêu theo đuổi. Ngành học giúp cô kết hợp kiến thức lịch sử, văn hóa với ngoại ngữ, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về các quốc gia phương Đông.

“Ngành Đông phương học vốn là đích đến mơ ước của rất nhiều thế hệ học sinh chuyên khối KHXH&NV tại trường. Chính sự truyền lửa của thầy cô và tấm gương từ các anh chị khóa trước đã tiếp thêm cho mình động lực rõ ràng”, Hương Giang chia sẻ.

Giảng viên trẻ Hương Giang tiếp nối truyền thống nghề giáo của gia đình, nuôi dưỡng niềm đam mê ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.

Trong những năm đại học, cô duy trì thói quen rèn luyện bốn kỹ năng ngoại ngữ mỗi ngày, kết hợp phương pháp chiết tự, sơ đồ tư duy và liên hệ từ vựng với bối cảnh lịch sử, văn hóa để hiểu sâu bản chất ngôn ngữ thay vì ghi nhớ máy móc. Phương pháp học tập này góp phần giúp cô tốt nghiệp loại Giỏi. Những trải nghiệm tham gia câu lạc bộ học thuật, hỗ trợ sinh viên khóa dưới cũng giúp Hương Giang rèn luyện khả năng truyền đạt, sự tỉ mỉ và hiểu tâm lý người học.

Năm 2023, Hương Giang trở thành giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Thành Đông. Bắt đầu công việc giảng dạy khi còn trẻ, cô có lợi thế gần gũi với sinh viên, dễ nắm bắt tâm lý và ứng dụng công nghệ vào bài giảng.

Tuy nhiên, Hương Giang cũng đối diện áp lực khẳng định năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm sư phạm và xây dựng uy tín của người giảng viên. Trong mỗi giờ học, cô kết hợp kiến thức ngôn ngữ với các tình huống giao tiếp thực tế, như môi trường văn phòng, nhà hàng, khách sạn và đàm phán thương mại. Hương Giang khuyến khích sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập, trao đổi và học tập tại Trung Quốc, Đài Loan để nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Hương Giang chú trọng tạo môi trường học tập gần gũi, khuyến khích sinh viên chủ động rèn luyện kỹ năng tiếng Trung.

Theo cô, tiếng Trung không chỉ là một môn học mà còn là phương tiện giúp người trẻ tiếp cận những nền văn hóa khác nhau, mở rộng hiểu biết và chuẩn bị cho môi trường làm việc quốc tế.

Mong muốn lan tỏa cơ hội học ngoại ngữ đến người trẻ quê nhà

Bên cạnh giảng dạy, từ năm 2025, Hương Giang đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng điểm thi TOCFL tại trường. Công việc đòi hỏi cô phối hợp với đơn vị khảo thí phía Đài Loan, kiểm tra kỹ thuật, tập huấn cán bộ coi thi và giám sát quy trình tổ chức kỳ thi.

Những trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc tế, đồng thời nhận diện những khó khăn người học thường gặp để điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

Hương Giang hoàn thành Chương trình nâng cao năng lực giáo viên tiếng Trung ASEAN 2026.

Năm 2026, Hương Giang hoàn thành Chương trình nâng cao năng lực giáo viên tiếng Trung ASEAN 2026, cập nhật kiến thức về HSK 3.0 và những thay đổi trong đánh giá năng lực giao tiếp, dịch thuật.

Cũng trong năm này, từ mong muốn tạo thêm không gian học tập tiếng Trung cho người trẻ tại quê hương, cô sáng lập Tân Thanh Hoa Ngữ. Đối với Hương Giang, đây còn là cơ hội tiếp nối tình yêu nghề giáo được vun đắp qua nhiều thế hệ trong gia đình.

Đặc biệt, hình ảnh biểu tượng thành Thành Đông xưa của Hải Dương (nay là Hải Phòng) được cô lựa chọn làm nguồn cảm hứng cho logo. Chi tiết này thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của mảnh đất nơi cô sinh ra, lớn lên.

Hương Giang mong muốn người học không chỉ biết sử dụng tiếng Trung mà còn hiểu những giá trị văn hóa gắn liền với ngôn ngữ. Theo cô, nền tảng kiến thức lịch sử, văn hóa sẽ giúp quá trình học ngoại ngữ trở nên sâu sắc và có ý nghĩa hơn.

Đồng thời đảm nhiệm công việc giảng dạy đại học, tổ chức khảo thí và phát triển hoạt động giáo dục, cô phải cân đối thời gian, chủ động học hỏi và nâng cao chuyên môn. Hương Giang lựa chọn phân chia công việc theo từng khung thời gian, phối hợp với cộng sự và duy trì thói quen đọc tài liệu chuyên ngành mỗi ngày.

Hiện tại, cô đang tập trung hoàn thiện chương trình Thạc sĩ ngành Châu Á học, đồng thời hướng tới nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Hương Giang hướng tới nâng cao chuyên môn, nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ và mở rộng cơ hội học tiếng Trung cho người trẻ.

Nhìn lại hành trình từ học sinh chuyên Lịch sử đến giảng viên tiếng Trung, Hương Giang nhận thấy, những kiến thức tích lũy ở từng giai đoạn đều có giá trị đối với con đường nghề nghiệp sau này. “Đừng bao giờ giới hạn bản thân trong một khuôn mẫu cố định nào, và cũng đừng xem nhẹ bất kỳ kiến thức nền tảng nào mình đang có”, cô chia sẻ.

Với Hương Giang, tình yêu nghề giáo được tiếp nối không chỉ qua truyền thống gia đình mà còn từ mong muốn giúp người trẻ tự tin học tập, chủ động tiếp cận tri thức và tìm kiếm cơ hội phát triển. Đó cũng là định hướng cô lựa chọn để tiếp tục gắn bó với công việc giảng dạy tiếng Trung.

(Ảnh: NVCC)