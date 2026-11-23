Tóm tắt chung: Dấu mốc lịch sử đặc biệt: Đỗ Lâm Hoàng (cựu học sinh Trường THPT Gò Vấp, TP.HCM) là thí sinh đầu tiên xuất thân từ một trường THPT không chuyên giành ngôi vị Quán quân Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia (mùa thứ 5, năm 2004).

Sự nghiệp thành đạt tại Úc: Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật viễn thông và Internet tại Đại học Công nghệ Swinburne, anh ở lại Melbourne làm chuyên gia mạng và sáng lập công ty công nghệ thông tin riêng vào năm 2015.

Trải qua hơn 2 thập kỷ phát sóng, sân chơi Đường Lên Đỉnh Olympia đã vinh danh hàng loạt nhà vô địch tài năng, phần lớn là các học sinh trường THPT chuyên danh tiếng trên cả nước. Thế nhưng vào năm 2004, lịch sử chương trình đã ghi nhận cột mốc đặc biệt khi Đỗ Lâm Hoàng - nam sinh đến từ Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM) trở thành Quán quân đầu tiên đến từ một trường không chuyên.

Đỗ Lâm Hoàng - Quán quân Olympia đầu tiên không đến từ trường chuyên.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 5 là cuộc so tài căng thẳng giữa Đỗ Lâm Hoàng và 3 đối thủ gồm: Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (Trường THPT chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Thị Ngọc Thơ (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum) và Nguyễn Trung Dũng (Trường THPT Chu Văn An, Thái Nguyên).

Trong suốt trận đấu, cuộc rượt đuổi tỷ số giữa Lâm Hoàng và Thái Bảo diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau cùng, đại diện đến từ TP.HCM giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 220, vượt qua Á quân Thái Bảo đúng 10 điểm.

Bên cạnh màn rượt đuổi nghẹt thở, trận Chung kết năm thứ 5 còn để lại dấu ấn khó quên bởi một sự cố hi hữu ở phần thi Về đích. Cụ thể, Lâm Hoàng từng được MC công nhận đáp án và cộng 20 điểm, nhưng ban cố vấn sau khi rà soát đã xác định câu trả lời này chưa chính xác. Để đảm bảo công bằng, ban tổ chức quyết định đưa ra một câu hỏi thay thế trong vòng 30 giây. Với tâm lý vững vàng, nam sinh Trường THPT Gò Vấp đã xuất sắc vượt qua thử thách phụ này để bảo toàn trọn vẹn 20 điểm.

Sau khi đăng quang, Đỗ Lâm Hoàng vẫn tham gia kỳ thi đại học trong nước và dành khoảng 10 tháng chuẩn bị hành trang trước khi sang Úc du học, với chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông và Internet tại Đại học Công nghệ Swinburne. Trong quãng thời gian ấy, anh liên tục chứng minh năng lực học tập, từng nhận giải thưởng dành cho sinh viên đạt thành tích cao nhất môn Toán kỹ thuật, đồng thời tích cực tham gia câu lạc bộ sinh viên Việt Nam và làm gia sư các môn Toán, lập trình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Hoàng quyết định ở lại thành phố Melbourne phát triển sự nghiệp. Anh đảm nhận vai trò chuyên gia mạng cho các cơ sở giáo dục thuộc bang Victoria. Sau khoảng 10 năm tích lũy kinh nghiệm, anh bắt đầu rẽ hướng tự xây dựng sự nghiệp riêng và chính thức thành lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2015.

Vào năm 2016, cựu Quán quân lập gia đình và hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con tại Úc. Hiện tại, Đỗ Lâm Hoàng lựa chọn lối sống khép kín, hiếm khi chia sẻ thông tin cá nhân hay công việc lên mạng xã hội.