Hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đang được sắp xếp, tổ chức lại theo chủ trương tinh gọn mạng lưới. Từ đầu tháng 11 đến nay, Bộ GD&ĐT liên tiếp ban hành các quyết định sáp nhập nhiều trường cao đẳng, trung cấp vào các cơ sở giáo dục khác, trong đó có cả trường đại học.

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Ngày 20/11, Bộ trưởng GD&ĐT quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh (trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An) vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An), có hiệu lực từ ngày 1/12.

Trong ngày 19/11, Bộ GD&ĐT cũng có quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Còn Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung cũng được sáp nhập với Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12.

Ngày 12/11, Bộ GD&ĐT quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản vào Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ GD&ĐT cũng sáp nhập Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; có hiệu lực từ ngày từ ngày 15/11.

Bộ GD&ĐT cũng có quyết định thành lập Phân hiệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

Trước đó, ngày 9/11, Bộ ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 27/10/2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở so với ngày 1/7/2025. Mức giảm này tương đương 31,97%, vượt mục tiêu tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm tổng cộng khoảng 47,7% so với thời điểm 1/7/2025.

Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20/11.

Trước ngày 10/12, Bộ GD&ĐT phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Đối với đề xuất giữ lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, Bộ GD&ĐT phải phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát kỹ. Việc đề xuất phải đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, có căn cứ và đi kèm trách nhiệm về kết quả thẩm định. Những cơ sở không đáp ứng tiêu chí sẽ không được đề xuất giữ lại.

Việc sáp nhập hàng loạt trường là bước đi tiếp theo trong lộ trình tái cấu trúc mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, hướng tới tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo.