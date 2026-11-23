Chính phủ Na Uy đang tìm cách bảo đảm quyền tiếp cận sách giáo khoa in cho học sinh thông qua việc luật hóa quy định này. Các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị kiểm soát việc sử dụng điện thoại di động trong trường học và chỉ từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy.

Theo một ủy ban của Na Uy về việc sử dụng thiết bị màn hình, trong báo cáo năm 2024, học sinh nhìn chung có khả năng hiểu các văn bản dài tốt hơn khi đọc trên giấy. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát năm 2025 của Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng và tổ chức định kỳ 3 năm một lần, học sinh Na Uy đạt điểm thấp hơn mức trung bình của OECD ở cả 3 lĩnh vực đọc hiểu, toán học và khoa học. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, học sinh nước này có kết quả thấp hơn mức trung bình OECD ở cả 3 lĩnh vực cùng lúc. Một số chuyên gia cho rằng việc học sinh ngày càng sử dụng các thiết bị điện tử, dẫn đến tình trạng mất tập trung, là một trong những nguyên nhân có thể lý giải xu hướng này.

Trong gần 20 năm qua, Na Uy đã liên tục thúc đẩy việc đưa máy tính và máy tính bảng vào lớp học, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Từ năm 2023, các trường tiểu học tại thủ đô Oslo thậm chí được yêu cầu trang bị một thiết bị kỹ thuật số cho mỗi học sinh. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã bộc lộ những bất cập. Ba năm trước, giáo viên lớp 3, ông Pal Ludvig Finstad từng bị nhà trường khiển trách bằng văn bản sau khi quyết định tạm thời cất máy tính bảng, chuyển sang sử dụng giấy và bút chì để hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong việc đọc và viết. Sau đó, trả lời nhật báo Klassekampen (Na Uy) năm 2024, ông cho biết, theo đánh giá chuyên môn về sư phạm, học sinh cần được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới và việc thay đổi là hết sức cấp thiết.

Chính phủ dự kiến trình dự luật vào cuối năm 2026, theo đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng những nền tảng bị đánh giá là có hại, như TikTok, Snapchat và nền tảng trò chơi Roblox. Ảnh: THX/TTXVN

Đáng chú ý, chính quyền thành phố Oslo hiện đã bãi bỏ yêu cầu mỗi học sinh tiểu học phải có một thiết bị kỹ thuật số riêng, trao cho các trường nhiều quyền chủ động hơn trong việc lựa chọn công cụ giảng dạy.

Bộ trưởng Số hóa Na Uy Torgeir Micaelsen giải thích: “Có cơ sở để cho rằng việc đưa thiết bị màn hình vào trường học đã diễn ra quá nhanh, khi chúng ta chưa có đủ hiểu biết về tác động của chúng cũng như cách sử dụng thiết bị số một cách hiệu quả trong giảng dạy”.

Trong khi đó, bà Silje Ween, hiệu trưởng một trường tiểu học cho rằng , bản thân màn hình không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cách sử dụng, khi công cụ trở nên quan trọng hơn nội dung”. Theo bà, sách và máy tính bảng đều có thể là những công cụ hữu ích, không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo dục, xu hướng xem xét lại việc ứng dụng công nghệ còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác tại Na Uy. Năm 2024, nước này công bố kế hoạch hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến đối với thanh thiếu niên. Chính phủ dự kiến trình dự luật vào cuối năm 2026, theo đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng những nền tảng bị đánh giá là có hại, như TikTok, Snapchat và nền tảng trò chơi Roblox. Với lý do bảo vệ quyền riêng tư, chính phủ cũng muốn tạm thời cấm sử dụng kính thông minh tích hợp camera tại một số địa điểm công cộng, bao gồm công viên, bãi biển và trường học.

Theo ông Christer Hyggen, nhà nghiên cứu xã hội tại Đại học OsloMet, Na Uy từng đặt sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật số ngang hàng với phát minh ra điện, nhưng trong quá trình thúc đẩy công nghệ, các nhà hoạch định chính sách có thể đã chưa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng quy định quản lý.