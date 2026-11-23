Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, gửi tin báo, tố giác tội phạm. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Khi thông tin pháp luật nằm trong chiếc điện thoại

Ở bản Nậm Tiến, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu, việc sử dụng điện thoại thông minh để giải quyết một số thủ tục hành chính không còn quá xa lạ với nhiều người dân. Những thao tác từng được xem là khó khăn như đăng ký khai sinh trực tuyến, tra cứu thông tin, tiếp cận các quy định pháp luật hay phản ánh tình hình an ninh, trật tự đang dần trở nên thuận tiện hơn nhờ sự hướng dẫn của cán bộ Biên phòng.

Chị Thào Thị Vinh, thôn Nậm Tiến cho biết, thời gian qua, cán bộ Biên phòng tổ chức nhiều buổi hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, giải quyết thủ tục hành chính trên ứng dụng này. Từ khi được bộ đội hướng dẫn, chúng tôi có thể ngồi ở nhà sử dụng điện thoại để thực hiện các thủ tục về giấy tờ rất thuận tiện, nhanh chóng, không phải trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã giải quyết như trước đây.

Câu chuyện ở Nậm Tiến phản ánh sự chuyển biến đáng chú ý trong đời sống vùng biên. Công nghệ số không chỉ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn mà còn tạo thêm phương thức để lực lượng chức năng đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với người dân.

Với đặc thù địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đồng đều, công tác tuyên truyền pháp luật ở Lai Châu từ lâu đã gặp không ít thách thức. Tỉnh có đường biên giới dài hơn 265km, tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), với 11 xã biên giới, 172 bản, trong đó có 68 bản giáp biên. Khu vực biên giới có hơn 124.500 người thuộc 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85%. Diện tích tự nhiên của khu vực này chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn tỉnh. Trong điều kiện đó, nếu chỉ dựa vào các buổi tuyên truyền tập trung hoặc hình thức phát tài liệu truyền thống, việc phổ biến pháp luật khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiếp cận thông tin thường xuyên của người dân. Đặc biệt, không phải ai cũng có điều kiện đến các điểm tuyên truyền hoặc đủ khả năng đọc hiểu những văn bản pháp luật có nhiều thuật ngữ chuyên ngành.

Từ thực tiễn ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước đổi mới cách thức tuyên truyền, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với từng hộ gia đình.

Từ mã QR đến những “cánh cửa” thông tin không khoảng cách

Quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng các mô hình chuyển đổi số phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tiêu biểu như: “Thầy giáo quân hàm xanh - đẩy nhanh chuyển đổi số”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh”, “Hướng dẫn nhân dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử”, “Thư viện pháp luật số”...

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết: “Mô hình ‘Thư viện pháp luật số’ là cách làm trực tiếp giúp người dân tiếp cận các quy định pháp luật. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng kho dữ liệu gồm 20 luật và 19 nghị định, chú trọng các quy định liên quan đến biên giới quốc gia. Mã QR được niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà trường và các hộ gia đình, giúp người dân chủ động quét mã để tra cứu văn bản khi cần thiết”.

Cùng với “Thư viện pháp luật số”, mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh” cũng phát huy hiệu quả. Mã QR dẫn đến hòm thư được niêm yết tại các điểm công cộng, trạm y tế, nhà văn hóa và từng hộ gia đình. Chỉ với thao tác quét mã, người dân có thể gửi hình ảnh, video và thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về đồn Biên phòng mà không cần trực tiếp đến đơn vị, qua đó góp phần bảo vệ danh tính người cung cấp tin.

Anh Giàng A Chu, bản Pho 2, xã Pa Tần, cho biết, trước đây, khi phát hiện vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, người dân thường phải đến tận đồn Biên phòng để gặp cán bộ cung cấp thông tin. Sau khi được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và quét mã QR, việc phản ánh, tố giác tội phạm đã thuận tiện hơn nhiều.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Tần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Vận động người dân cùng chuyển đổi số

Để những tiện ích công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu xác định con người vẫn là yếu tố quyết định. Bởi tại một địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng viễn thông, không phải cứ đưa mã QR hay nền tảng số về cơ sở là người dân có thể sử dụng thành thạo.

Vì vậy, cùng với việc xây dựng các mô hình, đơn vị chú trọng trang bị kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị đã tổ chức tập huấn cho hơn 2.300 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân; thành lập các “Tổ kỹ năng số” với 150 thành viên nòng cốt. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã thành lập các tổ công tác, tổ chức 286 buổi tuyên truyền, hướng dẫn hơn 18.000 lượt người dân sử dụng điện thoại thông minh và khai thác Internet an toàn. Các đơn vị cũng hướng dẫn hơn 24.500 lượt người cài đặt, sử dụng các nền tảng số phục vụ dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, các mô hình không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ thiết thực nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đại tá Nguyễn Văn Hưng cho biết: “Trong năm qua, thông qua mô hình ‘Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh’, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 199 tin báo có giá trị, phục vụ công tác nắm tình hình an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Từ nguồn tin do người dân cung cấp, các đơn vị đã xác lập và đấu tranh thành công 5 chuyên án; bắt giữ, khởi tố điều tra 36 vụ với 43 đối tượng phạm tội về ma túy. Kết quả này cho thấy, khi được thiết kế phù hợp và triển khai gắn với sự tham gia của người dân, một tiện ích công nghệ tưởng chừng đơn giản cũng có thể trở thành kênh thông tin quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.