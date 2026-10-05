Nâng bước những ước mơ

“Năm ngoái Huy học lớp 1, nhưng vì cháu học chậm nên tôi xin cho cháu ở lại lớp. Từ từ rồi cháu cũng biết chữ để lên lớp”, chị Trần Thị Mỹ Hạnh, mẹ Huy, chia sẻ.

Quần áo tươm tất, hai mẹ con cùng ra khỏi nhà. Huy đạp chiếc xe đạp 3 bánh được người thân góp tiền mua tặng. Chị Hạnh tất tả bước theo, vừa đi vừa trông chừng con. Con đường đến trường của hai mẹ con không dài nhưng tràn đầy hy vọng.

Ðôi chân của mẹ, tấm lưng của nội

Trong căn nhà nhỏ ở Ấp 4, xã Thới Bình, gia đình Huy có 3 người đều mang khiếm khuyết than thể. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng việc học của em vẫn được gia đình cố gắng vun đắp.

Chị Mỹ Hạnh nghẹn ngào: “Mẹ tôi đi kháng chiến nhiễm chất độc hoá học, tôi cũng bị ảnh hưởng. Rồi tôi sinh ra cháu cũng vậy. Cháu không được lành lặn, buồn lắm chứ!”.

Xã đoàn Thới Bình, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau kết nối hỗ trợ em Huy đầu năm học 2026-2027.

Nhiều lần Huy hỏi vì sao cơ thể mình không giống các bạn. Những lúc ấy, người mẹ chỉ biết lựa lời động viên con. Chị hiểu, con đường học tập của Huy sẽ khó hơn nhiều bạn bè, nhưng đó cũng là con đường giúp em có thêm cơ hội tự lập sau này.

Chị Hạnh bộc bạch: “Cháu hay quên nên ở nhà tôi phải kèm thêm. Cố gắng lo cho con, được tới đâu hay tới đó”.

Năm nay, Huy có thêm chiếc xe 3 bánh để đến trường. Món quà nhỏ giúp việc đi lại bớt nhọc nhằn, tiếp thêm động lực để em duy trì việc học.

Hỏi về ước mơ, Huy hồn nhiên: “Con muốn học hết lớp 12 và sau này làm bác sĩ”.

Rời xã Thới Bình về ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch, câu chuyện về bà Phạm Thị Nương (63 tuổi) và người cháu nội Trần Bảo Trân (11 tuổi) khiến nhiều người xúc động. Khi Trân mới hơn tháng tuổi, mẹ bỏ đi. Ðến lúc em 7 tháng tuổi, cha cũng biệt tích. Từ đó, bà Phạm Thị Nương trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu.

Ðôi tay nhỏ nắn nót từng con chữ vẽ ước mơ của Huy.

Bà Nương kể: “Lúc đó tôi nhờ hàng xóm mua giúp cái tã, hộp sữa. 52 tuổi đầu lại tay bế tay bồng nuôi cháu nhỏ”.

Khi Trân lớn lên nhưng không thể đi lại bình thường, bà đưa cháu đi khám và biết em bị khuyết tật khớp háng. Từ đó, đôi chân của bà thay đôi chân của cháu trên hành trình đến lớp.

Ngày Trân vào lớp 1, bà đạp xe đưa cháu đến trường, bồng em vào lớp rồi lại đón về. Suốt 7 năm, con đường học tập của Trân gắn với đôi tay và tấm lưng của nội.

“Ở nhà làm vườn, ngày bán vài ký rau củ lấy tiền cho cháu đi học. Ðến trường thì bồng cháu vào lớp. Cháu ngày một nặng, mình ngày một già, nhưng cõng bồng riết rồi quen”, bà Nương cười buồn.

Nói về tương lai của cháu, ánh mắt bà chùng xuống: “Chân cháu tật nguyền, nhà lại nghèo, chẳng có tài sản gì. Chỉ mong cho cháu cái chữ để sau này tự lo được cho bản thân khi bà ngày càng già yếu".

Con chữ mở lối tương lai

Không để khiếm khuyết trở thành rào cản, nhiều học sinh khuyết tật ở Thới Bình vẫn bền bỉ học tập, từng bước tạo dựng tương lai bằng tri thức.

Em Tân Thiên Lạc, học sinh Lớp 10A1, Trường THPT Thới Bình, là một trong những trường hợp như thế. Liên tục đạt thành tích học tập xuất sắc qua các năm, Lạc chưa từng xem khiếm khuyết cơ thể là lý do để tự ti.

Sống xa cha mẹ, nương tựa vào bà và dì, em sớm hình thành tính tự lập. Lạc nói về bản thân bằng sự tự tin đáng quý: “Con không buồn về cơ thể mình, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Quan trọng là ý thức học tập”.

Từ lớp 1 đến nay, Lạc luôn nỗ lực học tập để đạt thành tích tốt, mang niềm vui về cho gia đình. Cậu học trò cấp 3 tự tin chia sẻ về mục tiêu lớn: “Sau này em muốn trở thành giảng viên Văn học”.

12 tuổi, 7 năm học Trần Bảo Trân vào lớp trên tay nội.

Ðể những ước mơ ấy không đơn độc, phía sau các em luôn có thầy cô, gia đình và cộng đồng đồng hành.

Cô Lê Bé Ðoan, chủ nhiệm Lớp 10A1, Trường THPT Thới Bình, luôn tạo điều kiện để em Lạc hoà nhập: “Nhà trường và tập thể lớp luôn hỗ trợ Lạc trong học tập, tạo môi trường bình đẳng để em tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá, lao động”.

Thầy giáo Trần Oanh Liệt, Trường Tiểu học Thới Hoà, Phân hiệu 2, cho biết: “Ðối với học sinh khuyết tật, thầy cô dạy chậm hơn, kiên nhẫn từng chút một để các em nắm bắt kiến thức”.

Cùng với nhà trường, các tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng góp sức tiếp bước các em đến trường. Chị Trịnh Huyền Trân, Bí thư Xã đoàn Thới Bình, cho biết, Chương trình “Tiếp bước đến trường” duy trì hằng năm, qua đó huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm yên tâm học tập.

Những bàn tay nhỏ vẫn kiên trì nắn từng chữ, lật từng trang sách, giải từng bài toán dệt nên bức tranh tươi sáng về nghị lực sống. Số phận cho các em một khởi đầu không trọn vẹn, nhưng bằng tri thức, tình yêu thương và sự đồng hành của xã hội, những “mầm xanh” ấy đang tự tay viết nên những mơ ước tròn đầy.