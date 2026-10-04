Nam sinh đam mê bộ môn vật tay giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Nam Khánh (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) là một trong bốn thí sinh tranh tài trận tuần 2 tháng 3 quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, cùng với Vũ Nhật Long (THCS & THPT Newton, Hà Nội), Nguyễn Lê Tuấn Anh (THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An), Lê Quang Minh Duy (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).

Nam sinh Khánh Hòa có màn ngược dòng ấn tượng.

Phần thi Khởi động, Nhật Long dẫn đầu với 70 điểm, Tuấn Anh 60 điểm, Nam Khánh 50 điểm, Minh Duy 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 22 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Những câu hát sau gắn liền với các chiến sĩ của Quân chủng nào?. Bốn thí sinh ghi điểm với câu trả lời “Hải quân”.

Ô hình ảnh đầu tiên được mở ra, Minh Duy liền nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Điều này giúp nam sinh TPHCM vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 110 điểm. Nhật Long 80 điểm, Tuấn Anh 70 điểm và Nam Khánh 60 điểm.

Minh Duy là người giải đáp nhanh ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt tốc của Nam Khánh. Nam sinh Khánh Hoà đã ghi liền 120 điểm để dẫn đầu đoàn leo núi với 180 điểm. Nhật Long 170 điểm, Minh Duy 150 điểm, Tuấn Anh 100 điểm.

Phần thi Về đích, Nam Khánh lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu, nhưng đánh mất điểm vào tay Nhật Long ở câu thứ hai. Nam Khánh về vị trí với 180 điểm.

Nhật Long cũng lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu tiên. Hai câu còn lại Nam Khánh có cơ hội trả lời, trong đó có 1 lần giành điểm. Nhật Long về vị trí với 190 điểm.

Minh Duy cũng lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu cũng ghi điểm câu đầu, nhưng để Nhật Long ghi điểm ở câu thứ hai; không thành công câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng. Minh Duy về vị trí với 150 điểm.

Tuấn Anh lựa chọn ba câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm nhưng không thể ghi điểm ở cả ba câu hỏi. Nam Khánh ghi được điểm. Hai câu còn lại, Nhật Long có quyền trả lời nhưng không thể ghi điểm. Tuấn Anh về vị trí 80 điểm.

Nguyễn Nam Khánh giành vòng nguyệt quế với 210 điểm.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 3 quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia 26, Nguyễn Nam Khánh (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 210 điểm.

Vũ Nhật Long (THCS & THPT Newton, Hà Nội) về Nhì với 180 điểm.

Cùng về thứ ba Lê Quang Minh Duy (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) 130 điểm và Nguyễn Lê Tuấn Anh (THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An) 80 điểm.