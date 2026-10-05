Bí thư chi bộ nơi khó nhất - Giữ 'gốc rễ' của Đảng trên dãy núi biên cương (Bài 2)

Ngày dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán, anh Dương Văn Hoan bật khóc, bởi anh từng phải dừng học sau lớp 9 vì nhà nghèo, không thể đi bộ đường rừng đi học. Gần 20 năm làm Bí thư Chi bộ xóm Pú Dô, xã Quang Hán, anh cùng 71 hộ người Mông tháo gỡ những trở ngại, gian khó từng níu chân mình: thiếu đường, thiếu vốn, thiếu cơ hội học hành. Từ làm mẫu cách chăn nuôi đến vận động bà con nhường đất dựng trường, người bí thư ấy thực hiện khát vọng thay đổi Pú Dô, để “gốc rễ” của Đảng bám sâu giữa 6 chòm xóm đồng bào Mông sinh sống trên núi đá.

Bí thư làm trước, bà con vững bước theo sau

Trước năm 2015 bà con người Mông xóm Pú Dô nuôi trồng được ngô, lợn, gà nhưng rất khó vận chuyển xuống chợ bán bởi cách trở quãng đường rừng hơn 20 km, cũng vì thế trẻ em phải bỏ dở việc học. Đến nay, 71 hộ, 337 nhân khẩu sống rải rác ở 6 chòm xóm vẫn có thế hệ từ 50 tuổi trở lên chưa đọc thông viết thạo.

Anh Dương Văn Hoan là một trong số đó. 15 tuổi, học hết lớp 9 rồi nghỉ học bởi cái nghèo hiện hữu trong từng bữa ăn; nhà đông anh em, những vụ ngô trồng trên núi đá khô héo, mất mùa; trường cách nhà hơn 20 km đường núi. Mặc dù nghỉ học nhưng anh nung nấu ý chí vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động của xã, xóm. Được cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp Đảng, năm 2007 anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ xóm Pú Dô. Anh Hoan tâm sự: Bản thân thiệt thòi nên gần 20 năm qua, tôi suy nghĩ phải làm cách nào để mình và dân bản thoát nghèo, bà con có đường đi lại, trẻ em được đi học đầy đủ.

Bí thư Chi bộ Dương Văn Hoan cùng bà con trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi trâu vỗ béo, phát triển kinh tế gia đình.

Dưới sự quan tâm, dẫn dắt của Đảng ủy xã, anh tâm huyết thực hiện những trăn trở của mình. Từ việc con bò nuôi mãi chưa bán, thiếu tiền mua giống đến nông sản khó đưa xuống chợ, anh hiểu bà con chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, muốn phát triển phải giúp họ có thêm kỹ thuật và vốn. Anh tìm đến cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã đề nghị hỗ trợ dân bản tập huấn trồng cỏ voi, chăm sóc trâu, bò sinh sản, vỗ béo, nuôi lợn nái và lợn đen thương phẩm; hướng dẫn các hộ tiếp cận vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Năm 2015, chi bộ cụ thể hóa phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đưa vào nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng gia đình. Gia đình bí thư Hoan làm mẫu và chia sẻ kinh nghiệm để bà con cùng làm.

Anh Lầu Văn Lý, xóm Pú Dô chia sẻ: Nhà nghèo, vay tiền mua bò phải tính toán kỹ. Ban đầu tôi lo thiếu cỏ, trâu bò bị bệnh chưa biết kỹ thuật chăm sóc. Thấy anh Hoan làm trước, có kết quả, được anh chia sẻ kỹ thuật trồng cỏ, chăm sóc gia súc, chúng tôi yên tâm phát triển chăn nuôi thoát nghèo. Bà con tin anh Hoan vì anh tự làm được rồi mới vận động, chỉ bảo mọi người.

Đến nay, xóm có hơn 50 hộ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, lợn nái, lợn đen; tổng dư nợ vay vốn chính sách gần 2 tỷ đồng. Anh Lầu Văn Lý từ hộ nghèo vươn có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, là động lực để những hộ còn dè dặt yên tâm học theo.

Năm 2020 - 2022, thấy nhu cầu nguyên liệu làm miến dong các xã tăng, anh tìm hiểu cây dong riềng, đề nghị xã hỗ trợ giống và vận động các hộ trồng thêm cây dong riềng, thu hoạch hàng trăm tấn củ; có hộ thu về hàng chục triệu đồng một vụ.

Tuy trong xóm còn nhiều khó khăn, nhưng giai đoạn 2020 - 2026 có 4 hộ xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, trong đó có gia đình anh Hoan. Chị Đào Thị Anh, xóm Pú Dô cho biết: Trước đây người dân thường thấy nghị quyết cấp trên là cái gì đó xa vời, nghe không hiểu. Nhưng Bí thư Hoan truyền đạt lại bằng tiếng Mông, dẫn chứng bằng từng việc làm thiết thực nên bà con dễ hiểu, tin tưởng làm theo.

Nhường đất hôm nay, nối dài đường học ngày mai

Chăn nuôi phát triển, nông sản làm ra nhiều hơn, việc mở đường càng trở nên bức thiết. Năm 2017, anh Hoan vận động bà con mở tuyến Bảng Niếng - Lũng Nặm. Anh hiểu đất trên núi nuôi sống từng gia đình nên kiên trì giải thích: có đường, nông sản dễ xuống chợ, vật liệu dễ lên nhà, trẻ đi học bớt nhọc nhằn. Nhận thấy lợi ích lâu dài, 15 hộ tự nguyện hiến đất; riêng hộ Bế Văn Nhượng, Hoàng Văn Lộc hiến trên 1.000 m²/hộ. Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân góp đất, tiền, ngày công. Tiếp đó, xóm mở tuyến Lũng Rạc dài gần 1 km. Đến nay, ô tô đã tới nhà văn hóa đầu xóm; các chòm xóm đi xe máy trên đường bê tông nhỏ. Hiện anh Hoan tiếp tục vận động mở tuyến Lũng Tháy - Bản Niếng rộng 3,5 m, mở đường cho ô tô vào sâu hơn trong 6 chòm xóm.

Bí thư Chi bộ Dương Văn Hoan tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và các phong trào ở địa phương.

Nhưng niềm mong mỏi lớn nhất của anh khi Nhà nước có chủ trương xây Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán gần xóm Pú Dô, phục vụ con em trong xóm và các địa bàn lân cận. Trước khi thi công, mặt bằng xây trường vướng vào đất của bà con. Nhiều hộ chưa hiểu cách xác định đất ở, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm; chưa hình dung quy mô trường và phương án bồi thường. Anh Hoan cùng cán bộ xã vận động các hộ liên quan ở xóm Pú Dô và Nà Pò. Cuộc vận động chưa đầy một tuần đã nhận được sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của các hộ liên quan. Ngoài phần đất phục vụ dự án, các hộ Hầu Văn Tiến, Hầu Văn Kinh còn cho đơn vị thi công mượn mặt bằng liền kề để tập kết vật liệu. Mảnh đất vốn gắn với công việc gia đình được dành thêm chỗ cho công trường.

Mặc dù đời sống khó khăn nhưng khi Bí thư Hoan và cán bộ xóm vận động hỗ trợ thực phẩm cho các lực lượng xây dựng trường học, bà con đều mang đến góp. Chị Dương Thị Xái chia sẻ: Nhiều nhà còn ăn ngô vẫn đem gạo, thịt treo gác bếp, bí nếp cho những người đang dựng trường. Người góp rau, người cho mượn đất, người bàn giao mặt bằng đều đang gửi gắm việc học của con cháu.

Trước ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, nhìn ngôi trường khang trang hiện lên, anh Hoan cùng trưởng xóm, các đoàn thể vận động gần 100 con em Pú Dô trong độ tuổi đến trường, có nơi ăn ở thuận lợi hơn, bớt nỗi lo đường núi.

Đoàn kết xây dựng xóm

Ở Pú Dô, phần lớn các hộ theo đạo Tin Lành. Bà con theo đạo và không theo đạo cùng chung tiếng Mông, gắn bó qua những nhọc nhằn mưu sinh, sẻ chia việc nhà, chung sức lo việc bản, giữ gìn tình đoàn kết. Chị Lầu Thị Hoa cho biết: Anh Hoan vận động bà con tôn trọng tín ngưỡng của nhau, giữ gìn văn hóa dân tộc Mông, chấp hành pháp luật. Khi bàn chuyện làm đường, xây trường học hay giúp hộ khó khăn, điều gắn kết mọi người là lợi ích của xóm, đùm bọc giúp nhau. Không để khác biệt tín ngưỡng trở thành khoảng cách giữa những người hàng xóm.

Bí thư Chi bộ xóm Pú Dô Dương Văn Hoan tuyên truyền người dân hiến đất mở đường nối các chòm dân cư.

Hơn 15 năm trước (những năm 2005) từng có kẻ xấu đến bản dụ dỗ bà con đi theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình nhưng đều bị từ chối. Câu chuyện ấy được anh nhắc lại như một kinh nghiệm giữ đoàn kết: phải hiểu dân, thường xuyên giải thích, để bà con phân biệt sinh hoạt tín ngưỡng với hành vi lợi dụng lòng tin. Trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, anh và cán bộ xã tích cực tuyên truyền nên 100% cử tri của xóm Pú Dô đều đến trước 6 giờ, hoàn thành bầu cử sớm, là một trong những xóm hoàn thành sớm nhất của tỉnh. Cùng với những đợt góp đất, góp công, kết quả ấy cho thấy khả năng tập hợp người dân của chi bộ và các tổ chức ở cơ sở.

Để nghị quyết đến với từng hộ người Mông, anh Hoan cùng cán bộ xóm, các đoàn thể gặp gỡ, lắng nghe bà con. Qua việc xóm, việc hội, những băn khoăn được trao đổi, điều chưa rõ được giải thích, khó khăn cùng bàn cách tháo gỡ. Khi hiểu con đường, ngôi trường, cách làm ăn mới đem lại lợi ích cho gia đình, con cháu…, bà con tự nguyện góp đất, góp công, chung sức. Từ 3 đảng viên ban đầu, hiện Chi bộ Pú Dô phát triển lên 14 đảng viên. Đằng sau sự phát triển về số lượng là yêu cầu ngày càng cao: làm sao để mỗi đảng viên có trách nhiệm với dân, để chi bộ giải quyết được những việc vượt quá sức một gia đình.

Gần 20 năm làm bí thư, anh Dương Văn Hoan chưa thể xóa hết những khó khăn của Pú Dô. Đường ô tô chưa tới các chòm xóm, nhiều hộ còn nghèo, đầu ra nông sản và việc học của trẻ cần quan tâm. Điều đáng quý là bà con đã có thêm cách làm, có những hộ đi trước và có niềm tin để cùng nhận việc khó. Ngày anh Hoan phải nghỉ học, con đường núi đã khép lại một dự định của tuổi trẻ. Hôm nay, trên chính những con đường ấy, anh cùng dân bản mở đường và góp sức dựng trường, mở lối thoát nghèo. Những đứa trẻ bước qua cổng trường mới tiếp tục ước mơ mà cha ông từng dang dở.

Từ người bí thư làm trước đến bà con đồng lòng góp sức, “gốc rễ” của Đảng ở Pú Dô được bồi đắp bằng niềm tin và những đổi thay trong đời sống. 6 chòm xóm còn cách xa, nhưng cùng hướng tới tương lai: con trẻ được học hành, mỗi gia đình có sinh kế, bản làng vươn lên thoát nghèo.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Quang Hán Nông Thị Thảo: Chỉ học hết lớp 9, đồng chí Dương Văn Hoan vẫn bền bỉ học hỏi, nuôi khát vọng và quyết tâm đổi mới Pú Dô. Đồng chí hiểu cái khó của bà con, biết dựa vào chi bộ, đoàn thể, gương mẫu làm trước để vận động dân cùng làm. Điều làm nên uy tín của người bí thư cơ sở là nói đi đôi với làm, theo đuổi việc khó đến cùng. Gần 20 năm cho thấy sức thuyết phục của người đảng viên, bí thư chi bộ đem trách nhiệm, tâm huyết để niềm tin của Đảng bén rễ, ăn sâu vào đời sống người dân.

Bài 1: Chảo A Nảy - Người “neo” bản Dao giữa mây ngàn biên giới.

Bài 3: Sùng Mí Có - Đánh thức nội lực đồng bào Mông giữa núi đá Lũng Mần