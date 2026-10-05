Động thái thiết thực phát triển nhân lực ngành nghề trọng điểm

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Nghị định 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng cho sinh viên (SV) nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, trong năm đầu tiên thực hiện, có 44.000 SV đủ điều kiện nhận học bổng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng. Trong số này, khoảng 23.000 người là tân SV, còn lại là SV năm thứ hai. Nhóm này đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 22,5 - 24,35/30 trở lên, tùy ngành.

Những SV này được hỗ trợ 3,7 triệu đồng/tháng ở các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mức 4,5 và 5,5 triệu đồng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn, lần lượt với hệ chuẩn và hệ tài năng. Thời gian hỗ trợ tối đa 10 tháng/năm, không quá 4 năm với chương trình cử nhân và 5 năm với kỹ sư, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2025.

Tại TP HCM, UBND TP cũng đang dự thảo Nghị quyết về chính sách với người học trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn; theo đó, SV, học viên các ngành nghề trọng điểm (NNTĐ) như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, y tế, tài chính quốc tế... cả hệ đại học và học nghề, có thể được hỗ trợ học phí.

NNTĐ là những lĩnh vực mà TP HCM ưu tiên phát triển để đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế từng giai đoạn. Danh mục NNTĐ được rà soát, cập nhật theo nhu cầu phát triển. Theo dự thảo, với các NNTĐ, mức hỗ trợ tối đa không vượt trần học phí do Chính phủ quy định với các trường công chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Với NNTĐ tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, khoản hỗ trợ cao nhất bằng hai lần mức trần.

Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, trần học phí ở bậc đại học hiện là 1,79 - 3,5 triệu đồng/tháng. Với hệ giáo dục nghề nghiệp (gồm trung cấp, cao đẳng), 1,6 - 2,8 triệu đồng/tháng. Như vậy, nếu Nghị quyết được thông qua, SV, học viên thuộc đối tượng có thể được hỗ trợ từ 3,2 - 7 triệu đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 20 tháng với hệ trung cấp, 30 và 40 tháng với cao đẳng và đại học. Nhóm học liên thông (từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học), được hỗ trợ 10 - 20 tháng. Kinh phí được cấp theo từng học kỳ (tối đa 5 tháng).

Kinh tế - xã hội các tỉnh, thành cả nước nói chung và TP HCM nói riêng đều đang chuyển dịch mạnh sang kinh tế số, kinh tế tri thức, dịch vụ cao cấp. Các ngành công nghiệp trọng yếu, dịch vụ trọng điểm cần nhân lực trình độ cao, đặc biệt là người có khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới. Nhìn chung, nhu cầu lao động công nghệ cao, AI, bán dẫn, chuyển đổi số, y tế, logistics và tài chính quốc tế... đang phát triển. Trong khi đó, học phí tăng do các trường thực hiện tự chủ tài chính, có thể trở thành rào cản với người muốn theo đuổi các ngành kỹ thuật tiên tiến, công nghệ chuyên sâu. Vì vậy, cấp học bổng hoặc hỗ trợ học phí là những giải pháp thiết thực để thu hút người học vào những ngành nghề cần thiết, ưu tiên.