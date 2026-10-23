MXV-Index giảm, dầu Brent vượt 112 USD/thùng

Chỉ số MXV-Index giảm 0,5%, xuống 2.900 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch ngày 22-10, chỉ số MXV-Index giảm 0,5%, xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp.

Diễn biến giá đồng. Nguồn: MXV

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt mất giá, trong đó giá đồng tiếp tục đi xuống. Giá đồng COMEX kỳ hạn tháng 12 giảm 2,76%, xuống 14.105 USD/tấn; giá đồng LME giảm 1,94%, còn 14.078 USD/tấn.

Áp lực bán gia tăng trước đồn đoán Mỹ có thể từ bỏ kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện, cùng với lượng tồn kho trên LME tăng và tâm lý thận trọng về đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ tháng 2-2025, kỳ vọng Mỹ áp thuế đã thúc đẩy thương nhân chuyển lượng lớn đồng cathode vào kho tại nước này, khiến tồn kho trên COMEX tăng hơn 800%. Tuy nhiên, chính sách hoàn thiện tháng 7-2025 chỉ áp thuế 50% với đồng bán thành phẩm và một số sản phẩm công nghiệp sử dụng nhiều đồng, không áp dụng với đồng tinh luyện. Đề xuất thuế 15% từ năm 2027 và 30% từ năm 2028 vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Trên LME, lượng đồng lưu kho tại Mỹ tăng lên 169.475 tấn, cao nhất kể từ tháng 4-2014, chiếm khoảng 62% tổng tồn kho toàn hệ thống. Trong khi đó, chi phí vốn tăng có thể làm chậm đầu tư vào hạ tầng AI, ảnh hưởng nhu cầu đồng.

Diễn biến giá dầu từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Trái chiều thị trường kim loại, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 tăng hơn 3%, lên 112,36 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,18%, đạt 99,27 USD/thùng. Căng thẳng tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. Rủi ro còn gia tăng làm dấy lên lo ngại các tuyến xuất khẩu dầu thay thế Hormuz cũng có thể bị gián đoạn.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tồn kho dầu thô thương mại nước này giảm 3,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16-10, xuống 412,5 triệu thùng, thấp hơn khoảng 3% so với trung bình 5 năm.

Trong khi đó, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 5,33 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 9, tăng 20% so với tháng trước; nhập khẩu từ Trung Đông tăng 32%, lên 2,8 triệu thùng/ngày, góp phần củng cố triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu.