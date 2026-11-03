Lãi suất ngân hàng hôm nay 3/11: Diễn biến lạ, gửi tiết kiệm 1-5 tháng chỉ còn 0,1%/năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, ở các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Mức giảm từ 1,5 đến 3,2 điểm phần trăm.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng cùng về mức 0,1%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1-2 tháng giảm 1,5 điểm phần trăm, còn kỳ hạn 3-5 tháng giảm 1,8 điểm phần trăm.

SCB cũng hạ lãi suất tiền gửi không kỳ hạn từ 0,5%/năm xuống 0,1%/năm. Như vậy, tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng này hiện có cùng mức lãi suất.

Với kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất đồng loạt giảm 2,4 điểm phần trăm, xuống còn 0,5%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng giảm 3,1-3,2 điểm phần trăm, cùng về mức 0,6%/năm.

Trong biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến này, mức cao nhất là 0,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng, giảm 3,2 điểm phần trăm so với trước.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại SCB dao động từ 0,1-0,7%/năm, tùy kỳ hạn. Các mức lãi suất này cũng được áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy và sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Tài.

Riêng sản phẩm “Tiền gửi thông thường 12 tháng và 13 tháng”, SCB vẫn giữ nguyên lãi suất lần lượt ở mức 3,7%/năm và 8,7%/năm. Biểu lãi suất của sản phẩm này không nêu điều kiện kèm theo để khách hàng được hưởng các mức lãi suất trên.

Về mạng lưới hoạt động, trong tháng 10/2026, SCB thông báo đóng cửa 5 chi nhánh, gồm Hà Nội, Chợ Lớn, Long An, Tân Định và Kiên Giang. Trước đó, ngân hàng cũng thông báo đóng cửa 5 chi nhánh trong tháng 9.

Đến nay, mạng lưới của SCB còn 8 điểm giao dịch trên cả nước, giảm hơn 200 điểm trong vòng 3 năm qua.