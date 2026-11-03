Phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể là hướng đi quan trọng nhằm tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân, nâng cao hiệu quả kinh tế và gia tăng giá trị nông sản. Vì vậy, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã; đồng thời xây dựng những mô hình liên kết phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn triển khai chuyên đề về kinh tế hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2023; trao đổi về xây dựng người nông dân chuyên nghiệp; hướng dẫn công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thực trạng đội ngũ nông dân, tổ chức sản xuất, kinh tế tập thể và nhu cầu chuyên nghiệp hoá trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, triển khai chuyên đề về kinh tế hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2023.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” giai đoạn 2026–2030. Phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể; đồng thời phát huy vai trò của nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và nông dân xuất sắc làm hạt nhân phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Bà Tiêu Việt Tiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026–2030.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu thành lập mới ít nhất 256 hợp tác xã và 768 tổ hợp tác; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 128 hợp tác xã. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 15% chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp đủ điều kiện phát triển thành tổ hợp tác, hợp tác xã; 45% hợp tác xã do Hội hỗ trợ thành lập có liên kết với doanh nghiệp và 30% hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Bên cạnh đó, 100% cán bộ Hội các cấp và chi hội trưởng được tập huấn kiến thức, kỹ năng về kinh tế tập thể. Đến năm 2030, phấn đấu có 90% cán bộ chủ chốt hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng. Mỗi Hội Nông dân xã, phường chủ động xây dựng ít nhất một mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, có liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương.

Thông qua phong trào thi đua, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau hướng đến thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Hội Nông dân các xã, phường, tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai phong trào trên địa bàn tỉnh.