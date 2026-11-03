Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2026

Sáng 3/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2026.

Hội nghị nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư thuộc ngành Công Thương trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, khoáng sản, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của ngành Công Thương Đà Nẵng nói riêng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% của TP. Đà Nẵng nói chung.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2026.

Các chỉ số ngành Công Thương đều đạt tăng trưởng 2 con số

Báo cáo tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, trong 10 tháng năm 2026, các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương thành phố đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng 2 con số. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 141.000 tỷ đồng (tăng 23,9%); kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,25 tỷ USD (tăng 12,03%) và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 4,07 tỷ USD (tăng 12,08%).

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng thông tin kết quả hoạt động ngành Công Thương Đà Nẵng 10 tháng năm 2026, những nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Thời gian qua, Sở Công Thương đã đẩy nhanh tiến độ các khu thương mại tự do, khởi công mới 5 khu công nghiệp và hoàn thành quy hoạch ngành tích hợp vào Quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, dành hơn 7,4 tỷ đồng kinh phí khuyến công để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thiết bị tiên tiến, chuyển đổi số; tổ chức hơn 20 sự kiện kết nối cung cầu, hội chợ lớn và Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, ngành Công Thương vẫn còn một số hạn chế như: thiếu doanh nghiệp đầu chuỗi, hệ sinh thái công nghiệp chưa đủ mạnh; quỹ đất sạch và hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ; hạ tầng thương mại và dịch vụ logistics chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Trong những tháng cuối năm 2026, Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ tổ chức 14 sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu; hình thành 2 trung tâm quảng bá sản phẩm OCOP thành phố; sẽ hoàn thiện trình HĐND thành phố các Nghị quyết về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hỗ trợ điện mặt trời mái nhà. Song song với đó, phối hợp tổ chức khởi công Dự án nhà máy lắp ráp ô tô Volkswagen tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, các hoạt động bên lề trong chuỗi sự kiện Hội nghị Công bố quy hoạch TP. Đà Nẵng; hoàn thành đề án “Mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng”; tiếp tục hoàn thiện 7 đề án về công nghiệp, thương mại trình UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình và Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương chủ trì Hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn 5 điểm nghẽn chính

Phát biểu chỉ đạo định hướng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh, thành phố đang nỗ lực triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nổi bật là thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đánh giá cao những kết quả tích cực của ngành Công Thương trong 10 tháng qua, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành vào đà tăng trưởng chung.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu chỉ đạo định hướng Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, ông Phan Thái Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại đang tác động trực tiếp đến ngành Công Thương Đà Nẵng. Độ mở nền kinh tế rộng lớn giúp tiếp cận thị trường toàn cầu nhưng cũng khiến thành phố dễ chịu tác động tiêu cực trước các biến động khốc liệt của thương mại quốc tế. Cùng với đó, tình hình thời tiết bất thường, nguy cơ El Nino kéo dài gây thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước những thách thức đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận thẳng thắn, không né tránh nhằm tìm ra các "điểm nghẽn" để tháo gỡ. Trọng tâm cần đi sâu vào 5 nhóm vấn đề chính: Tiếp tục rút gọn hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh thực hiện thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, lãi suất; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng về đất đai; đơn giản hóa kê khai, hoàn thuế và các chính sách miễn, giảm, giãn thuế; những vấn đề xuất phát từ chủ quan của các cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Đà Nẵng, tính đến ngày 2/11, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận ý kiến từ 52 đơn vị, doanh nghiệp với 4 nhóm kiến nghị trọng tâm liên quan về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; nguồn vốn, tín dụng và chính sách thuế; nguồn nhân lực, lao động; xúc tiến thương mại và khuyến công.

Theo Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 9/10/2026 của UBND TP. Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn thành phố, các chỉ tiêu của ngành Công Thương Đà Nẵng cả năm 2026 gồm:Chỉ số sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 12,24%, trong đó ngành công nghiệp tăng 9,65%; khai khoáng giảm 28,81%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,04%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,26%.Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 168,3 ngàn tỷ đồng, tăng 21,06% so với năm 2025.Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: 5,08 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2025.Kim ngạch nhập khẩu: 4,85 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2025.