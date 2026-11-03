Trung Quốc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ sau 5 năm

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng đô la Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Sáng 3/11, PBoC thông báo nhằm tăng cường quản lý thanh khoản ngoại tệ của các tổ chức tài chính, ngân hàng này quyết định kể từ ngày 15/11/2026, tăng 2 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tài chính, đưa tỷ lệ này từ mức 4% hiện nay lên 6%.

Tính đến cuối tháng 9/2026, số dư tiền gửi bằng ngoại tệ đạt 1.200 tỷ USD. Việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng nghĩa với việc, kể từ ngày 15/11, tổng số tiền dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ mà các tổ chức tài chính phải gửi tại PBoC sẽ tăng thêm khoảng 24 tỷ USD.

Sau khi thông tin trên được công bố, tỷ giá Nhân dân tệ so với đồng USD ở cả thị trường trong và ngoài Trung Quốc đều giảm xuống dưới ngưỡng 6,66 NDT/USD.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là tỷ lệ giữa số ngoại tệ mà các tổ chức tài chính phải gửi tại ngân hàng trung ương theo quy định và tổng số tiền gửi bằng ngoại tệ mà các tổ chức này huy động được.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là một trong những công cụ được PBoC sử dụng để điều tiết kỳ vọng trên thị trường ngoại hối. Lần gần đây nhất PBoC điều chỉnh tỷ lệ này là ngày 15/9/2023, khi giảm từ 6% xuống 4%. Trong khi đó, lần gần nhất cơ quan này tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là ngày 15/12/2021. Khi đó, PBoC tăng 2 điểm phần trăm, đưa tỷ lệ từ 7% lên 9%.

Việc lần đầu tiên sau 5 năm PBoC quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ diễn ra trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ liên tục tăng giá so với đồng USD và nhiều lần phá kỷ lục trong hơn 4 năm qua.