Đang thất nghiệp, chàng trai 26 tuổi tạo ra ngôi chùa online bằng AI gây sốt

Chùa trực tuyến bằng AI gây sốt. Ảnh chụp màn hình

Chùa trực tuyến bằng AI

Ngôi chùa trực tuyến có tên Sansa do Park Jin-won (26 tuổi) tạo ra khi đang thất nghiệp, lên mạng tìm việc. Anh sử dụng phương pháp lập trình vibe coding (lập trình theo cảm hứng) có sự hỗ trợ của AI để tạo ra Sansa.

Park vốn là một sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, không có kinh nghiệm lập trình trước đó. Tuy nhiên, anh đang tận dụng AI như một nhân viên hỗ trợ phát triển tính năng và duy trì hoạt động của nền tảng.

“AI đảm nhiệm việc lập trình, còn con người phụ trách lên kế hoạch và giao tiếp”, Park chia sẻ.

Theo anh, trong thời đại hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sản phẩm nếu sở hữu ý tưởng và đủ đam mê để theo đuổi chúng. Trong 1 năm qua, anh đã phát triển hơn 30 ứng dụng và dịch vụ bằng cách trò chuyện với AI mỗi ngày.

Truy cập Sansa, người dùng sẽ nhìn thấy một ngôi chùa nằm giữa khu rừng xanh, với tượng Phật lớn đặt ở chính điện.

Mỗi người được cấp một nhân vật đại diện (avatar) có hình dáng giống một chú tiểu trẻ tuổi, cùng tên gọi ngẫu nhiên như “Mây nhàn nhã” hay “Ánh trăng dịu êm”.

Thông qua nhân vật, người tham gia có thể đi dạo quanh chùa, chắp tay chào, quỳ trên đệm thực hiện nghi thức lễ bái, lần tràng hạt và nghe các bài tụng kinh Phật. Đáng chú ý, người dùng có thể thực hiện 108 lạy và cầu nguyện ngay tại nhà, không cần đến chùa trực tiếp, theo Korea Herald.

Sansa không có chức năng trò chuyện hay nhắn tin. Điều này cho phép nhiều người cùng xuất hiện trong chính điện nhưng không nhất thiết phải giao tiếp với nhau.

Park Jin-won tạo ra chùa online Sansa, thu hút 1 triệu người dùng chỉ trong một tuần. Ảnh chụp màn hình

Ý tưởng từ trải nghiệm bản thân

Kể từ khi ra mắt vào ngày 26/10, nền tảng ghi nhận hơn 100.000 lượt truy cập mỗi ngày, đã thu hút 1 triệu người dùng chỉ trong 1 tuần.

Chia sẻ với một hãng truyền thông địa phương, Park cho biết, ý tưởng xây dựng ngôi chùa xuất phát từ chính hoàn cảnh của mình. Trong quá trình tìm kiếm việc làm, anh thường cảm thấy mệt mỏi và muốn đến chùa thư giãn nhưng không có đủ thời gian, năng lượng.

“Tôi nghĩ những ngôi chùa thu hút người ở độ tuổi như tôi vì ở đó chào đón tất cả mọi người, kể cả những người không theo đạo Phật. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều người cũng mệt mỏi giống mình. Có lẽ điều họ cần chỉ là một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi mà không phải nói bất cứ điều gì”, Park chia sẻ.

Trước mắt, Park cho biết sẽ tập trung cải thiện độ ổn định của máy chủ Sansa. Khi lượng người dùng hoạt động hàng ngày vượt 100.000, hệ thống từng gặp sự cố do không đáp ứng được lưu lượng truy cập.

Theo ông Sung Hae-young, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Quốc gia Seoul, những nền tảng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự an ủi của giới trẻ trong bối cảnh cuộc sống có nhiều bất định.

Nhiều người muốn có cảm giác bình yên và không khí thiêng liêng như khi đến nơi thờ tự, nhưng không muốn bị ràng buộc vào một cộng đồng tôn giáo hay chịu áp lực phải tin theo một giáo lý nhất định.

"Nơi đây yên tĩnh và thanh bình. Tôi rất thích"; "Tôi có thể ghé qua mà không cảm thấy áp lực, ngay cả vào những ngày bận rộn", người dùng mạng bình luận.

Một người dùng cho biết họ đã thực hiện 108 lần lạy trong phòng và cảm thấy sảng khoái.