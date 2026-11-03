Giá dầu bất ngờ sụt rất mạnh

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Phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường chứng khoán Mỹ (ngày 2/11), các chỉ số diễn biến trái chiều. Chỉ số Nasdaq và S&P 500 giảm điểm ở thời điểm chốt phiên, để mất thành quả tăng điểm trước đó khi mà nhiều nhà đầu tư tiếp tục bán ra cổ phiếu công nghệ và gia tăng nắm giữ cổ phiếu của nhiều ngành nghề khác.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq hạ 1,07% xuống 25.164,32 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,51% xuống 7.541,40 điểm. Cả hai chỉ số này trước đó trong phiên có lúc tăng lần lượt 1,4% và 1,1%. Duy chỉ có Dow Jones tăng 0,41% lên 51.983,98 điểm.

Cổ phiếu Nvidia và Meta Platforms cùng giảm 1%. Apple, doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa, chốt phiên giảm gần 2%. Cổ phiếu Marvell Technology lao dốc gần 13%, trong khi cổ phiếu Lumentum mất 18% sau khi hai công ty công bố thương vụ Marvell mua lại Lumentum trị giá 115 tỉ USD.

Cổ phiếu Oracle cũng giảm 8% sau khi doanh nghiệp cho biết có kế hoạch phát hành 10 tỉ USD cổ phiếu phổ thông và 10 tỉ USD trái phiếu để huy động vốn phục vụ mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng của nhóm cổ phiếu thuộc các ngành kinh tế truyền thống, như Sherwin-Williams và Home Depot, đã thúc đẩy chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu hai doanh nghiệp này lần lượt tăng gần 6% và 3,6%. Honeywell International, 3M và Boeing cũng tăng hơn 2% mỗi mã.

Thị trường tiếp tục chứng kiến dòng vốn dịch chuyển khỏi nhóm công nghệ sau khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ trải qua một tuần giảm điểm. Nhà đầu tư vẫn thận trọng, rà soát kỹ các doanh nghiệp liên quan đến làn sóng đầu tư hạ tầng AI.

“Triển vọng tăng giá dài hạn của thị trường chứng khoán có thể đã chịu một số tổn thương trong những tuần gần đây, nhưng nền tảng của xu hướng này vẫn còn nguyên”, ông Chris Larkin, Giám đốc điều hành bộ phận giao dịch và đầu tư tại E-Trade, nhận định.

Theo ông, thách thức nằm ở động lực ngắn hạn, khi thị trường khó duy trì đà tăng liên tục trong nhiều ngày mà không bị gián đoạn bởi giá dầu tăng mạnh, lo ngại về chi tiêu cho AI, lạm phát hoặc những diễn biến địa chính trị.

Tuần trước, Nasdaq thiên về công nghệ và S&P 500 ghi nhận tháng 10 giảm điểm trong bối cảnh lo ngại về chi tiêu cho AI. Nasdaq trải qua tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2025.

Ngược lại, Dow Jones tăng gần 2% khi dòng tiền dịch chuyển sang các lĩnh vực mang tính phòng thủ, như y tế.

KỲ VỌNG CĂNG THẲNG HẠ NHIỆT

Phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu giảm sâu nhất trong 3 tháng. Thông tin mới cập nhật về tình hình tại Iran khiến cho nhà đầu tư hy vọng vào kịch bản chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tìm được cách để chấm dứt xung đột Iran mà không để tình hình leo thang hơn nữa.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai hạ 7,6% xuống 104,77USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 7,3% xuống 96,46USD/thùng.

Đây là phiên giảm sâu nhất của giá dầu tính theo tỷ lệ phần trăm tính từ ngày 27/7. Còn tính theo giá trị đồng USD, đây là phiên hạ sâu nhất tính từ ngày 17/4.

Hãng thông tấn IRNA của Iran hôm thứ Hai dẫn phát biểu của Tổng thống Iran cho biết Lãnh tụ tối cao đã “trao cho chính phủ một số thẩm quyền” liên quan đến việc “tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại” với các “đối thủ”.

Giới giao dịch diễn giải thông tin này theo hướng Iran lựa chọn tiếp tục đàm phán ngoại giao với Mỹ thông qua các bên trung gian, thay vì leo thang chiến sự bằng các cuộc tấn công mới nhằm vào đồng minh của Washington trong khu vực.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Axios hôm Chủ nhật dẫn nguồn tin cho biết “hiện tại, ông Trump muốn để các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra”.

Sau khi thị trường dầu đóng cửa, NBC News hỏi Tổng thống Donald Trump liệu ông có cân nhắc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không. Ông hai lần trả lời: “Không”.

Khi phát biểu của ông Trump lan truyền trên mạng, giá dầu tiếp tục lao dốc.

Trước đó, NBC News đưa tin ông Trump đã được trình các phương án nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng chưa có quyết định cuối cùng nào về cuộc chiến được đưa ra.

Thị trường năng lượng đang căng thẳng sau hàng loạt thông tin trong tuần qua cho rằng ông Trump có thể nối lại các cuộc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba. Kịch bản này có thể khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông.

Ông Trump cũng đề cập đến đà giảm giá dầu hôm thứ Hai.

“Giá dầu hôm nay giảm 10 USD”, ông Trump nói với các phóng viên tại Washington. “Và giá sẽ còn giảm sâu hơn nữa vì chúng ta đang thắng Iran, thắng một cách dễ dàng”.

Sau đó, ông đăng trên mạng xã hội: “Iran muốn đạt được thỏa thuận, càng sớm càng tốt. Điều đó có thể xảy ra!”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro.