Kotak nâng dự báo giá dầu thô lên 100 USD/thùng

Theo báo cáo mới nhất, xung đột đã kéo dài 8 tháng và chưa có dấu hiệu rõ ràng về thời điểm tình hình trở lại bình thường. (Ảnh: AFP)

Dù nâng dự báo ngắn hạn, công ty chứng khoán này vẫn giữ nguyên mức dự báo 75 USD/thùng cho năm tài chính 2028 và giai đoạn dài hạn. Kotak kỳ vọng giá dầu sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối FY2027 nếu xung đột không leo thang và dòng chảy nguồn cung tiếp tục phục hồi.

Giá dầu tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung

Các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê-út và tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã làm gia tăng căng thẳng, đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong sáu tháng. Cước vận tải dầu thô và các sản phẩm dầu cũng tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Theo Kotak, xung đột đã gây ra một trong những đợt gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử gần đây. Dù vậy, thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt. Lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz đã phục hồi đáng kể, nhưng các cuộc tấn công mới tiếp tục làm gia tăng bất ổn đối với triển vọng nguồn cung năng lượng.

Trong năm tài chính 2027, giá dầu Brent bình quân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 104 USD/thùng, trong khi giá giao dịch tại thời điểm đó lên tới 128 USD/thùng. Riêng giá dầu Brent giao ngay theo kỳ hạn giao hàng (dated Brent) bình quân trong tháng 10 đạt 126 USD/thùng.

Triển vọng ngành dầu khí

Theo Kotak, việc sửa đổi Đạo luật Điều tiết và Phát triển Mỏ dầu (Oilfields Regulation and Development Act) của Ấn Độ cùng các cải cách về tiền bản quyền đã góp phần cải thiện môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp khai thác dầu khí thượng nguồn.

Tuy nhiên, triển vọng giá dầu trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và tốc độ phục hồi nguồn cung toàn cầu. Kotak cho rằng giá dầu có thể giảm trong nửa cuối FY2027 khi tình hình nguồn cung dần bình thường hóa, trong khi triển vọng giá dầu trung và dài hạn hiện chưa thay đổi.

Nh.Thạch