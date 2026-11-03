Giá dầu giảm mạnh giữa kỳ vọng Mỹ - Iran đạt bước tiến tích cực

Sau thời gian chịu sức ép từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung, giá dầu thế giới bất ngờ giảm mạnh trong phiên 2/11. Ảnh: Reuters.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/11, khi những tín hiệu ngoại giao mới liên quan xung đột Mỹ - Iran giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo Reuters, dầu Brent giao sau chốt phiên giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống còn 104,77 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 7,66 USD, tương đương 7,36%, xuống 96,46 USD/thùng. Trong phiên, giá hai loại dầu có thời điểm xuống lần lượt 103,28 USD và 95,15 USD/thùng.

Trước đó, giá Brent có lúc giảm hơn 6,5%, xuống 105,55 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/10.

Đà giảm diễn ra sau khi Iran xác nhận các hoạt động trao đổi thông qua trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Mỹ vẫn đang được duy trì.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu giảm mạnh phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng căng thẳng với Iran sẽ không tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết: “Các cuộc tham vấn thông qua trung gian hòa giải đang diễn ra rất tích cực.

Trước đó, Axios đưa tin Phó tổng thống JD Vance đã gửi thông điệp tới quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei liên quan khả năng tổ chức các cuộc đàm phán mới.

Triển vọng nguồn cung dầu cải thiện

Một trong những yếu tố quan trọng chi phối thị trường năng lượng là khả năng khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuyến hàng hải nằm giữa Iran và Oman này giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu, kết nối các quốc gia sản xuất dầu lớn tại Vùng Vịnh với những thị trường tiêu thụ trên thế giới.

Bất kỳ gián đoạn kéo dài nào tại đây đều có thể làm giảm lượng dầu được vận chuyển ra thị trường, đẩy giá năng lượng và chi phí nhiên liệu tăng cao.

Trong nhiều tháng qua, xung đột tại Trung Đông đã gây sức ép lớn lên hoạt động vận tải qua khu vực. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung khiến thị trường liên tục cộng thêm phần bù rủi ro địa chính trị vào giá dầu.

Thị trường lạc quan hơn về triển vọng khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) Sultan Al Jaber từng cảnh báo gần 1 tỷ thùng dầu đã bị rút khỏi lượng dự trữ kể từ khi hoạt động vận chuyển qua khu vực bị gián đoạn.

Con số này cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kể của xung đột đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Do đó, triển vọng khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz có thể giúp giảm áp lực thiếu hụt dầu và chi phí vận chuyển. Nếu hoạt động hàng hải trở lại bình thường, nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ có thêm dư địa phục hồi, đồng thời giảm bớt những biến động do rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên, thị trường chưa thể sớm trở lại trạng thái ổn định. Các nhà đầu tư vẫn phải theo dõi diễn biến thực tế của hoạt động vận tải, lượng dầu dự trữ và khả năng duy trì nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn.

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều

Đà giảm của giá dầu giúp cải thiện tâm lý trên thị trường tài chính, nhưng chưa đủ để thúc đẩy toàn bộ các chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi.

Trong đầu phiên giao dịch ngày 2/11, Phố Wall ghi nhận sắc xanh sau đợt bán tháo tuần trước. S&P 500 có thời điểm tăng khoảng 1,1%, Dow Jones tăng hơn 500 điểm, trong khi Nasdaq cũng đi lên.

Tuy nhiên, đà phục hồi không duy trì được đến cuối phiên. S&P 500 chốt phiên giảm 0,5%, xuống 7.541,40 điểm; Nasdaq Composite mất 1,1%, còn 25.164,32 điểm. Ngược lại, Dow Jones tăng 213,67 điểm, tương đương 0,4%, lên 51.983,98 điểm.

Diễn biến trái chiều phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt là những doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Thị trường ngày càng đặt câu hỏi liệu hàng trăm tỷ USD được rót vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI có thể tạo ra mức tăng năng suất, doanh thu và lợi nhuận tương xứng hay không.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/11 phục hồi sau đợt bán tháo trong tuần trước. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, giá dầu giảm được xem là yếu tố hỗ trợ đối với nhiều ngành kinh tế. Chi phí năng lượng thấp hơn có thể giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng nhiên liệu, vận tải và sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, logistics và công nghiệp.

Theo Guardian, cổ phiếu hãng hàng không IAG, công ty mẹ của British Airways, tăng 4,2% tại London, trong khi United Airlines tăng 7% tại New York. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm cũng giảm 10 điểm cơ bản, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 22/9.

Những diễn biến này cho thấy giá năng lượng có ảnh hưởng rộng đến thị trường tài chính, từ chi phí hoạt động của doanh nghiệp đến kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.

Chris Beauchamp, nhà phân tích thị trường trưởng tại nền tảng giao dịch IG, nhận định: “Thông tin này tạo động lực tích cực cho thị trường chứng khoán, vốn chịu áp lực từ đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng ông Trump sẽ có thêm động thái sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.