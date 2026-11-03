FDI cần tạo giá trị cao hơn

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 của Fortune (Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026) diễn ra sáng ngày 3/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, Việt Nam đang thực hiện cuộc chuyển đổi tư duy mang tính lịch sử: từ thu hút vốn đơn thuần sang xây dựng nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia; từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh quốc gia, Việt Nam ưu tiên thu hút các nhà đầu tư sở hữu công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, có năng lực quản trị hiện đại, cam kết chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, định hướng hợp tác không chỉ dừng ở việc tiếp nhận công nghệ hay mở rộng năng lực sản xuất. Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư cùng tham gia nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ; hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và chương trình phát triển công nghệ gắn với nhu cầu sản xuất, thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận chia sẻ tại Hội nghị thượng đỉnh Fortune Đông Nam Á 500 (Fortune Southeast Asia 500 Summit) diễn ra sáng ngày 3/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tiếp nhận và ứng dụng sang cùng nghiên cứu, sáng tạo; từ sản xuất theo thiết kế có sẵn sang cùng tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Để hiện thực hóa định hướng này, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào 5 lĩnh vực hợp tác.

Thứ nhất, cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Việt Nam khuyến khích liên kết nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ; ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế chung như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghệ thông minh. Đồng thời, khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và chương trình phát triển công nghệ gắn với nhu cầu sản xuất, thị trường.

Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược mà Việt Nam ưu tiên, trong đó có công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, AI, dữ liệu, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Thứ ba, cùng nâng tầm liên kết kinh tế, kiến tạo các chuỗi giá trị mới có tính tự chủ, bền vững và khả năng chống chịu cao. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ tư, cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái tri thức, lấy con người làm trung tâm của hợp tác lâu dài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị hiện đại, dữ liệu, logistics và các ngành công nghiệp tương lai.

Thứ năm, thúc đẩy hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các nhà đầu tư tài chính, định chế tài chính toàn cầu, quỹ đầu tư đa quốc gia và tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới được kỳ vọng tham gia đầu tư, đồng hành phát triển trung tâm này.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ xem Việt Nam là địa điểm đầu tư sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ, mà còn là đối tác hợp tác lâu dài trong nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm và mở rộng thị trường khu vực, toàn cầu.

Kết nối hệ sinh thái đầu tư

Ở cấp độ địa phương, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội khai thác lợi thế từ không gian phát triển mới sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, thành phố mới có hơn 14 triệu dân, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước, hội tụ nhiều lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khu công nghệ cao và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Sự hội tụ trong một không gian phát triển thống nhất mở ra cơ hội tổ chức, kết nối các chuỗi sản xuất, logistics, thương mại và dịch vụ tài chính; tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát huy lợi thế liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 19 tỷ USD, gấp 4 lần cùng kỳ và chiếm hơn 30% cả nước. Một số dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ cao cũng xuất hiện, tiêu biểu là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory, vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD.

Trọng tâm trong định hướng hợp tác mà lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đưa ra không chỉ là thu hút thêm các dự án quy mô lớn, mà còn là kết nối nhà đầu tư mới với doanh nghiệp, nhà cung ứng và đối tác trong hệ sinh thái hiện hữu.

Thành phố mong muốn thúc đẩy những quan hệ hợp tác cụ thể trong sản xuất, phân phối, nghiên cứu sản phẩm và cung ứng dịch vụ cho thị trường trong nước và khu vực. Cùng với đó là hợp tác trong các lĩnh vực tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản lý năng lượng và đào tạo nhân lực.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng nhấn mạnh vai trò của các nguồn lực hỗ trợ đầu tư, từ hạ tầng logistics, công nghệ, nhân lực đến khả năng tiếp cận vốn. Thành phố định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics và đô thị gắn với giao thông công cộng, qua đó mở thêm cơ hội kết nối nguồn vốn với các dự án đầu tư.

Một trọng tâm khác là nâng cao chất lượng thực thi và hỗ trợ xuyên suốt quá trình đầu tư. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh xác định sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư cần được thể hiện bằng chất lượng phục vụ và kết quả giải quyết công việc; tập trung nâng cao chất lượng thông tin dự án, làm rõ điều kiện triển khai, bảo đảm hướng dẫn nhất quán và phối hợp xử lý vướng mắc theo thẩm quyền.

Đối với các đề xuất hợp tác cụ thể, TP. Hồ Chí Minh giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với các sở, ngành tiếp nhận, hướng dẫn và theo dõi quá trình trao đổi, giúp doanh nghiệp xác định các bước làm việc tiếp theo. Thành phố mong muốn các kết nối tại hội nghị được cụ thể hóa bằng kế hoạch hợp tác có nội dung, đầu mối và lộ trình thực hiện rõ ràng./.