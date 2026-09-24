Mùa Trung thu ấm áp, yêu thương

Hoạt động làm lồng đèn Trung thu trong khuôn khổ chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu” và đêm hội “Trung thu cho em-Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Thúc đẩy sự gắn kết trong công tác chăm sóc trẻ em

Mùa Trung thu năm nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước đều có kế hoạch từ sớm và triển khai tổ chức hiệu quả những hoạt động đón Tết Trung thu, chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, quan tâm, chú trọng hơn với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo.

Đáng chú ý, các hoạt động không chỉ ở việc trao tặng quà mà còn hướng đến việc tạo dựng không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa, khuyến khích sự tham gia của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhằm thúc đẩy sự gắn kết trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Điển hình như tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 100% xã, phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu phù hợp tình hình thực tế của địa phương như hội thi múa lân, làm lồng đèn, làm đồ chơi truyền thống, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử... Qua đó, Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em được vui chơi mà còn giúp trẻ cảm nhận và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai các hoạt động đón Trung thu lành mạnh, ý nghĩa như Trung thu nơi biên cương, mang Trung thu đến với trẻ em vùng hải đảo, Trung thu cho trẻ em mồ côi, khuyết tật… Một số nơi còn lồng ghép với các chương trình chăm sóc thể chất, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần cho trẻ.

Đáng chú ý, chương trình “Trung thu cho em” năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 25/9 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai dành trọng tâm chăm lo thiếu nhi tại 248 xã biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số và những hoàn cảnh khó khăn, con thanh niên công nhân, trẻ đang được chăm sóc tại mái ấm, trung tâm bảo trợ, trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo…

Ban tổ chức phấn đấu trao ít nhất 40.000 phần quà tặng các em thiếu nhi trên khắp cả nước cùng các hoạt động thăm hỏi, trao học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường, tổ chức vui chơi, trải nghiệm, giao lưu văn hóa, rước đèn và phá cỗ cho thiếu nhi. Dự kiến tối 25/9 từ điểm cầu Cần Thơ, chương trình sẽ kết nối với 16 điểm cầu tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có 6 điểm cầu biên giới tại Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Các hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu là một phần của hành trình đồng hành lâu dài của chúng tôi với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với sự chung tay của cả cộng đồng, chúng tôi hy vọng trên con đường trưởng thành của mình, các em sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết: “Các hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu là một phần của hành trình đồng hành lâu dài của chúng tôi với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với sự chung tay của cả cộng đồng, chúng tôi hy vọng trên con đường trưởng thành của mình, các em sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương

Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đón Tết Trung thu năm 2026, hướng tới bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu an toàn, tiết kiệm; đồng thời quan tâm, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ yếu thế và trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn suất quà trị giá hàng tỷ đồng đã được các tổ chức thiện nguyện trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi ung thư đang điều trị ở các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Những bệnh viện như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhân dân Gia Định… đều có các hoạt động hưởng ứng ngày hội trăng rằm, giúp trẻ hòa vào không khí đón Tết Trung thu ấm áp, vui tươi và không còn cảm giác phải đang ở viện điều trị.

Tại Hà Nội, hầu như năm nào, vào dịp Tết Trung thu, các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện K, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương… đều được đón nhận các phần quà ý nghĩa, tham dự những trò chơi dân gian, hoạt động phá cỗ trông trăng do bệnh viện cùng các đoàn thiện nguyện tổ chức.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết: “Quan tâm đến đời sống tinh thần của bệnh nhi không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương của chúng tôi dành cho các cháu. Mỗi cháu thiếu nhi đều xứng đáng được đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, các cháu không may mắc bệnh vốn đã thiệt thòi nên càng xứng đáng được quan tâm”.

Quan tâm đến đời sống tinh thần của bệnh nhi không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương của chúng tôi dành cho các cháu. Mỗi cháu thiếu nhi đều xứng đáng được đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, các cháu không may mắc bệnh vốn đã thiệt thòi nên càng xứng đáng được quan tâm. Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương

Các cơ sở y tế ở những tỉnh, thành phố trên cả nước có nhiều hoạt động vui đón Trung thu, dành sự quan tâm, yêu thương cho bệnh nhi đang điều trị bệnh.

Một phụ huynh của trẻ tự kỷ đang điều trị bệnh tại Trung tâm Can thiệp, Trị liệu Tâm lý EMH, thành phố Đồng Nai chia sẻ, sau khi con chị được tham gia các hoạt động vui chơi, rước đèn Trung thu: “Bình thường con tôi bị bệnh nên cháu ít được chơi đùa, tham gia các trò chơi như thế này. Mùa Trung thu năm nay con vừa được tặng quà, vừa được chơi vui vẻ cùng các bạn, cháu phấn khởi lắm”.

Mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương, quan tâm, chia sẻ, những phần quà trao đi không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp các em cảm nhận được tình cảm ấm áp trên hành trình trưởng thành.